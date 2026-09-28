„Nusikaltau iš meilės“ – paaiškėjo daugiau siaubingo vakaro Panevėžyje detalių

Sužalotai moteriai pavyko išgyventi, o šią bylą išnagrinėjęs Panevėžio apygardos teismas nuteisė vyrą dėl pasikėsinimo nužudyti ir paskyrė jam 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Moteriai dar priteista 5 tūkst. eurų neturtinė žala.
Su bausme nesutikęs panevėžietis Julius B. pateikė apeliacinį skundą. Jį išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas tam tikra prasme įteikė nuteistajam išankstinę kalėdinę dovanėlę.
Kaltinimai iš pasikėsinimo nužudyti buvo pakeisti į nesunkų sveikatos sutrikdymą. O tai Temidės tarnams atrišo rankas paskirti švelnesnę bausmę, kuri Juliui B. sušvelninta viso labo iki 2 metų ir 8 mėnesių.
Bylos duomenimis, Julius B. 2021 m. sausio 2-sios vakarą, apie 20.30 val., namuose esančioje virtuvėje iš pavydo tyčia peiliu dūrė moteriai mažiau kaip penkis kartus į gyvybiškai svarbias kūno vietas – kaklą bei burną.
Nukentėjusiajai užfiksuotos pjautinės žaizdos kaklo srityje, taip pat apatinės lūpos, liežuvio, kairės plaštakos srityse. Pagal pirminius kaltinimus, tokiu būdu Julius B. pasikėsino nužudyti buvusią sugyventinę.
Tačiau savo nusikalstamos veikos nebaigė, dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes nukentėjusioji ėmė šauktis pagalbos, ir į virtuvę įėjęs nuomininkas sutrukdė baigti nusikalstamus veiksmus.
Kaltu prisipažino iškart
Julius B. teisme kaltu prisipažino visiškai. Teigė, kad nusikaltimą padarė iš didelės meilės. Kartu su nukentėjusiąja V. V. jie gyveno apie 10 metų.
Įvykio metu jau gyveno atskirai. Tą vakarą paskambino jai ir paklausė ar gali ateiti, ji sutiko ir po 10-15 minučių vyras nuėjo. Namie buvo nuomininkas A. B.
Panevėžietis nusinešė lengvo alaus „pūslę“, jis kalbėjosi su buvusia sugyventine, kuri jo atžvilgiu pasakė keletą negražių žodžių.
Tie žodžiai jį labai užgavo, tada nebesusilaikė ir praeidamas pro šalį dūrė su peiliu, kuris buvo jo rankinėje. Kaip peilį išsitraukė nebeatsimena, dūrė iš nugaros pusės.
Po to norėjo sau kažką pasidaryti, bet pats pasidavė policijai. Teigė, kad jautė didelį stresą. Pasakojo, kad moteriai dūrė du kartus. Jam buvo tas pats. Po visko, nuėjo namo.
Praėjus stresinei būsenai grįžo, bet į namą nebebuvo įėjęs. Teigė, kad buvo meilė ir pavydas. Nebuvo pasiruošęs taip pasielgti, tas peilis visada rankinėje būdavo.
Ji ir anksčiau yra sakiusi, kad jį vis tiek pasodins. Pats negerdavo, o ji gerdavo ir visokiais žodžiais šmeižė. Išgertas alkoholis neturėjo reikšmės tuo atveju, bet blaivus nebūtų taip pasielgęs.
Nukentėjusioji sakė išeiti ir daugiau nebeateiti, minėjo, kad turi kitą vyrą. Tada vyras įniršo ir dūrė jai į kaklą ir į burną.
Pirmiausia dūrė į kaklą, ji pradėjo šauktis pagalbos. Tada dar kartą dūrė ir pataikė į burną. Peilio iš burnos neištraukė, paliko, nes išsigando. Nukentėjusioji suklupo.
Atskubėjęs nuomininkas kažką sakė, bet jis ėjo ir išėjo. Julius B. teigė, kad buvusi mylimoji vis susirasdavo naują gerbėją per skelbimus.
Julius B. prisipažino, kad jis jau buvo teistas už buvusios sugyventinės sužalojimą. Tačiau vyras ir toliau svajojo, kad jie dar susitaikys.
Moters pasakojimas
Nukentėjusioji pasakojo, kad tuo metu jie jau buvo nebe sugyventiniai ir 7 mėnesius nebegyveno kartu. Jis dvi dienas prieš įvykį buvo atėjęs.
Anot moters, tą vakarą Julius B. atėjo pas ją į namus, nors neturėjo teisės ateiti, nes buvo teismo įpareigotas nebendrauti. Ji paklausė, ko atėjo ir nusisuko link pečiaus, o jis tuo tarpu ją sugavo.
Vyras buvo labai girtas. Moteris prisiminė, kad nieko nesakęs jis priėjo ir bedė, griebė iš nugaros už krūtinės, tada dūrė į kaklą tris kartus, po vieną kartą į liežuvį ir į lūpą.
Moteris sukniubo, prašė nuomininko pagalbos, pati išsitraukė peilį. Vienu metu atvažiavo ir greitoji, ir pareigūnai. Ją nuvežė į ligoninės priimamąjį, per naktį palaikė, susiuvo lūpą, liežuvį ir paleido namo.
Praėjus kuriam laikui moteris pasakojo, kad jaučiasi jau gerai, bet stresas dar likęs. Dešimt dienų ji negalėjo valgyti.
Dar anksčiau yra buvę, kad Julius B. ją smaugė ir mušė, buvo labai girtas. Dar buvo įlindęs pro langą, stovėjo su žirklėmis, po to buvo teismo įpareigojimas nebendrauti.
Teismo sprendimas
Po paskirtos bausmės dėl pasikėsinimo nužudyti, Julius B. pateikė apeliaciją. Vyras prašė kaltinimus perkvalifikuoti į nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Nuteistasis teigė, kad jis neturėjo tikslo nužudyti buvusios mylimosios. Esą pirmos instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad apelianto veiksmai rodo, jog jis siekė moters mirties.
Nuteistasis tvirtina, jog apie tai, kad jis neturėjo ketinimo nužudyti nukentėjusiosios galima spręsti iš aplinkybės, jog jis turėjo pakankamai laiko tokiam tikslui pasiekti.
Po jau padarytų dūrių peiliu nukentėjusiajai į kaklą ir gerklę, jis galėjo dar kartą ar daugiau kartų durti nukentėjusiajai, tačiau to nepadarė.
Apeliacinis teismas šį nuteistojo skundą patenkino. Pripažinta, kad Julius B. neturėjo tikslo nužudyti moters. Todėl jo veiksmus galima perkvalifikuoti į nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Analizuojant nuteistojo parodymus viso proceso metu matyti, kad Julius B. pakankamai nuosekliai aiškino įvykio aplinkybes ir savo smurtinio elgesio priežastis.
Jis viso proceso metu pripažino peiliu sužalojęs nukentėjusiąją V. V., tačiau nuosekliai neigė, kad suduodamas smūgius nukentėjusiajai savo atsineštu peiliu jis siekė ją nužudyti.
Tad už šį nusikaltimą vyrui paskirta galutinė 2 metų ir 8 mėnesių įkalinimo bausmė. Kitos nuosprendžio dalies nuspręsta nekeisti. Todėl vyras vis tiek nukentėjusiajai turės sumokėti anksčiau priteistą 5 tūkst. eurų neturtinę žalą.
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