Kaune nepilnamečiams prieinami tabako automatai: netikrina net amžiaus?

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Prekybos automatai jau kurį laiką veikia Kaune, prie kai kurių vieno iš prekybos tinklų parduotuvės. Juose, greta gaiviųjų gėrimų ar čiulpinukų, yra įtarimų keliantis asortimentas.
Panašūs gaminiai, tokie kaip popierėliai ar tūtelės iš lapų, yra dažna rūkančiųjų tabaką ar vadinamąją „žolę“ prekė. Įsigyjant tokias prekes kitur, būtina patvirtinti pilnametystę.
Gali įsigyti ir nepilnamečiai
Perkant prekes už grynuosius pinigus, jokio asmens dokumento nereikalaujama, tad čia rūkymui skirtas priemones gali įsigyti net ir nepilnamečiai.
Gyventojai kraupsta, kad tokie aparatai laisvai prieinami nepilnamečiams – stovi viešoje vietoje, visai netoli mokyklų, ir yra visiškai nekontroliuojami. O kokia atsakomybė gresia, jau aiškinasi net kelios institucijos. Kauno viešosios tvarkos sergėtojai tuština tokus automatus.
„Buvo pradėtas administracinių nusižengimų tyrimas. Pradėję tyrimą kreipėmės į teismą ir, gavus leidimą, buvo atliktas poėmis – išimti prekybos automate buvę gaminiai. (…) Poėmis atliktas vadovaujantis teisės aktais, geranoriškumo šitoje vietoje nebuvo įžvelgta“, – sakė Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prašymu laboratorija tiria, kokios tai prekės.
„Pirminiu vertinimu, čia prekiaujama arba tiesiog rūkomaisiais žoliniais gaminiais, arba prekybos automate yra toks asortimentas, iš kurio nusipirkus galima pasigaminti rūkomąjį žolinį gaminį“, – pasakojo Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Darius Sadaunykas.
Medikai tikino, kad tai – užprogramuota žala vaikams, kaip buvo ir su elektroninėmis cigaretėmis. O gaminiai dar ir pateikti patraukliai, kad patrauktų jaunimo dėmesį.
„Kas kelia susirūpinimą – tie gaminiai išdekoruoti vaisiais, kas labai traukia akį ir, mūsų vertinimu, yra orientuota į jaunimą: nusipirk, pabandyk“, – kalbėjo D. Sadaunykas.
Gresia rimti nemalonumai
Nors ant pakuočių vieni užrašai anglų kalba skelbia, kad gaminiai yra be tabako, kiti tvirtina, kad jie skirti rūkymui.
„Užrašuose rašoma, kad yra kanapių ar kanapių dalių, lapų, todėl šioje vietoje kyla klausimų. (…) Pavyzdžiui, sultingi kanapių suktinukai arba lapų vamzdeliai – kyla klausimų, ar tai apgaulingas rinkodaros sprendimas, ar tikras daiktas“, – sakė D. Sadaunykas.
Akivaizdu, kad už tai, jog ant gaminių nėra informacijos lietuvių kalba, gresia rimti nemalonumai.
„Nuo nutarimo, kuriuo skiriamos kelių tūkstančių baudos už netinkamą žymėjimą, už netinkamą produktą, duomenų saugą, iki dar didesnių baudų bei veiklos ribojimų“, – sakė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė.
Institucijos tikisi pažaboti nesąžiningai veikiantį verslą, bet teigia, kad tyrimas bus ilgas.
„Atlikus tyrimą bus patikrintos ir kitos parduotuvės, šalia kurių gali būti tokie prekybos automatai“, – sakė G. Gatulis.
Kaip šią situaciją vertina galimas aparatų savininkas, nežinia – „TV3 žinioms“ su juo susisiekti nepavyko.
O Seime, remiantis kitų šalių pavyzdžiu, jau gimsta iniciatyva koreguoti Tabako kontrolės įstatymą, kad jame atsirastų atsakomybė ir už tabako pakaitalų platinimą.
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