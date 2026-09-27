Turite obuolių? Atsakė, ar spausti sultis kainuoja pigiau nei pirkti parduotuvėje

Pavyzdžiui, iš 50 kg obuolių galima gauti apie 35 litrus sulčių. Tokio kiekio paruošimas spaudykloje kainuotų apie 21–23 eurus.
Tačiau galutinė suma priklausys nuo pasirinktos pakuotės, o sulčių kiekis – nuo pačių obuolių.
Už obuolių išspaudimą – nuo 17,50 euro
Sulčių spaudykloje „Obuolių namai“ mažiausias priimamas obuolių kiekis – 50 kg. Spaudykla skaičiuoja, kad iš tokio kiekio šviežių obuolių galima gauti apie 35 litrus sulčių. Tai sudarytų septynias 5 litrų pakuotes.
Šioje spaudykloje 5 litrų skaidrus maišelis su sultimis kainuoja 3,30 euro. Į kainą įskaičiuotas obuolių plovimas, smulkinimas, sulčių spaudimas, filtravimas, pakaitinimas, išpilstymas ir maišelis su kraneliu.
Taigi 35 litrai kainuotų 23,10 euro. Pasirinkus ir kartonines dėžutes (viena kainuoja 60 centų) galutinė suma padidėtų iki 27,30 euro.
Sultis galima spausti ir į savo tarą. Tokiu atveju paslauga kainuoja 50 centų už litrą, tad už 35 litrus reikėtų sumokėti 17,50 euro.
Kitoje sulčių spaudykloje „Sulčių gijoje“ obuolių plovimas, spaudimas, pasterizavimas ir išpilstymas į 5 litrų maišelį kainuoja 3 eurus.
Jei iš 50 kg obuolių taip pat būtų išspausti 35 litrai sulčių, už juos reikėtų sumokėti 21 eurą.
50 kg obuolių, bet sulčių kiekis gali skirtis 10 litrų
Kiek sulčių pavyks išspausti, priklauso nuo obuolių.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojas Prof. dr. Pranas Viškelis aiškina, kad sultims geriausiai tinka sultingi, sunokę, tačiau nepernokę obuoliai.
Anot jo, iš tinkamų veislių obuolių galima išspausti sulčių, sudarančių apie 70 proc. jų svorio. Taigi iš 50 kg obuolių galima gauti maždaug 35 litrus sulčių.
Tačiau iš 50 kg kai kurių veislių ar pernokusių obuolių galima išspausti vos 25 litrus sulčių.
Tad iš tokio paties kiekio obuolių išspaustų sulčių kiekis gali skirtis apie 10 litrų.
„Jei tam tikros veislės obuoliuose yra daug pektinų, jie yra labai vertingi, tačiau sultims spausti netinka – sulčių bus išspausta tik apie 50 proc., nes jos sunkiai tekės pro preso audinio ar sieto akutes“, – aiškina P. Viškelis.
Jeigu obuoliai skanūs, tačiau turi daug pektinų, ekspertas pataria juos maišyti su kitų veislių vaisiais, nes taip galima gauti daugiau sulčių ir išlaikyti norimą skonį.
Obuolių skinti nuo medžio nebūtina
Sultims tinka ne tik nuskinti, bet ir nuo žemės surinkti obuoliai.
LAMMC atstovas P. Viškelis sako, kad tuos obuolius, kurių neplanuojama sandėliuoti ar parduoti, galima nukrėsti ir surinkti.
„Skinti obuolius sultims tiesiai nuo medžio yra didelė prabanga, nes tam reikia daug laiko ir pastangų“, – pastebi mokslininkas.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) taip pat nurodo, kad nukritusius obuolius galima naudoti sultims, jei vaisiai nėra pradėję gesti. Šiek tiek sumuštą obuolį dar galima panaudoti, tačiau pradėję minkštėti vaisiai gali fermentuotis. Dėl to gali suprastėti sulčių skonis ir sutrumpėti jų tinkamumo vartoti laikas.
Visai kita taisyklė galioja supuvusiems ir supelijusiems obuoliams – jų į spaudyklą vežti negalima.
„Vis dar vyrauja nuomonė, kad pašalinus matomą pelėsio sluoksnį produktą galima valgyti. Tikrai ne. Tai netgi pavojinga“, – akcentuoja VMVT.
Tarnyba aiškina, kad pelėsis gali būti išplitęs giliau, nei matosi vaisiaus paviršiuje, o kai kurie pelėsiai gamina žmogaus sveikatai pavojingus mikotoksinus.
Svarbu ne tik tai, kokius obuolius pasirinkti, bet ir kaip laikyti jau išspaustas sultis.
Ilgesniam laikymui skirtas sultis VMVT rekomenduoja pasterizuoti. Tokias sultis galima laikyti iki vienerių metų, o atidarius pakuotę, laikyti šaldytuve ir suvartoti per 3–5 paras. Nepasterizuotas sultis geriausia suvartoti per 48 valandas.