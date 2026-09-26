Gyventojus piktina nauja tvarka kapinėse: rasti artimųjų kapus taps misija neįmanoma?

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Po senąsias Prienų kapines vaikštinėjanti kraštotyrininkė vardijo klaidas, kurias išvydo patikrinusi internetinėje sistemoje „Cemety“ suskaitmenintus palaidojimų įrašus. Kiti velioniai – ir visai neįtraukti.
Dažnai pasitaiko klaidų
Net jei ant paminklų įrašai gerai įskaitomi, internete – painiava. Supainioti skaičiai virsta kuriozais.
„Yra vieno žmogaus kapas: gimęs 1881 m., o suskaitmenintas kaip gimęs 1831 m., todėl išeina, kad jis mirė 116 metų“, – pasakojo kraštotyrininkė Janina Paplauskaitė-Leonavičienė.
Palaidotų žmonių istorijomis kraštotyrininkė domisi jau kelerius metus, tad tiek neatitikimų ją pribloškė.
Kaip sako Prienų rajono savivaldybės vadovai, projekte jie buvo partneriai su Kauno rajonu. Abiejų kraštų kapines skaitmenino UAB „Kapinių valdymo sprendimai“.
Kad skaitmeninime yra painiavos, savivaldybei ėmė skųstis ir daugiau žmonių.
Tad dalies išvardytų klaidų sistemoje jau nebėra – įmonė taiso broką. Bet daug jų dar liko. Sako, sutvarkys iki Vėlinių.
„Prienų atveju susidūrėme su tuo, kad jokios tvarkos nebuvo. Net mūsų specialistams, kurie dirba 10 metų, buvo iššūkis sugaudyti kiekvieną kapavietę. (...) Skyrėme savo komandai užduotį nuvažiuoti į Prienų kapines, perfotografuoti ir pataisyti“, – pasakojo „Cemety.lt“ vadovas Andrius Trunovas.
Tačiau patikrinus ir kitas suskaitmenintas kapines – klaidų gausybė. Įmonės vadovas teisinasi, esą darbas sudėtingas, tenka lyginti įrašus ant paminklų ir ranka rašytuose žurnaluose.
„Dėl daugelio žmonių darbo skirtingais etapais yra procentinė tikimybė, kad atsiranda klaidų“, – sakė jis.
Tad jis tikino, kad jie laukia pranešimų apie pastebėtus neatitikimus.
„Mes per mėnesį sulaukiame iki 500 gyventojų pranešimų, kurie nori arba atnaujinti nuotrauką, arba papildyti datas, todėl sistema nėra baigtinė“, – kalbėjo A. Trunovas.
Šiuo metu Lietuvoje suskaitmeninta arti 3 000 kapinių, yra apie pustrečio milijono velionių įrašų.
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