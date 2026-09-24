Aiškėja daugiau detalių apie kraupią dvigubą mirtį Klaipėdos rajone: „Nematėm jokio smurto“

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Iš didžiausios Europoje sodų bendrijos „Dituva“ Klaipėdos rajone, specialia kurčiųjų programėle bendrojo pagalbos centro operatoriai buvo informuoti, jog viename name giminaičiai aptiko negyvus vyrą ir moterį.
„Nuvykus greitajai, rasti dviejų žmonių palaikai. 65 metų moters ir 68 metų vyro palaikai“, – komentuoja Greitosios pagalbos Klaipėdos filialo vadovė Regina Pocienė.
Paaiškėjo, kad vyras nusižudė. O štai ant kitame kambaryje rastos moters kūno medikai išvydo akivaizdžias smurto žymes.
„Buvo matomi, kad yra kažkokie tai nubrozdinimai, pakenkimai, bet ar žmogus pats susižalojo, ar jį kitas jį sužalojo, tikrai negaliu pasakyti“, – sako R. Pocienė.
Kaimynai sukrėsti
Daugiau kol kas pasakyti negali ir policijos tyrėjai. Keliamos įvairios versijos. Viena, jog vyras pats nužudė žmoną, o tada nusižudė. Kita – vyras aptiko nelaimingo atsitikimo metu žuvusią žmoną ir nepakėlė netekties skausmo. Šalia gyvenantys kaimynai pasakoja, jog pora buvo draugiška, o tragedija pribloškė:
„Visada sveikindavosi, visada šypsodavosi. Neįsivaizduoju, kas čia galėtų būti.“
„Gaila, gaila, kad taip atsitiko. Tikrai gaila. Negirdėta naujiena, tokia negera.“
Anot kaimynų, pora buvo kurčnebyliai, gyveno čia kone 40 metų. Tačiau tiek vyras, tiek moteris ramūs, draugiški, alkoholiu nepiktnaudžiaudavo.
„Toks jis darbštus. Tą namelį susitvarkė, priestatus visokius pasipildė. Labai gražiai gyvena viduje.“
„Ramus visą laiką, galvą palinguos, pasveikins, ranka pamojuos. Nieko tokio nepastebėjome, kad kažkas tokio būtų.“
„Nematėm jokio smurto, jokių ašarų. Nieko nesigirdėjo.“
Rami kaimynystė
„Dituvos“ sodų bendrijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę 5000 gyventojų, bet realiai gali būti dar daugiau. Vis tik, nelaimės ar nusikaltimai čia ypač reti.
„Nėra pas mus, kad mes čia kriminaluose skambėtume. Tikrai ne. Pakankamai ramu, žmonės prisižiūri viens kitus. Mato, svetimas gatve vaikšto, iš karto klausia, kas, kaip, kur“, – teigia sodų bendrijos pirmininko pavaduotojas Laimonas Zaleckis.
Artimųjų neteko du vaikai, anūkai bei proanūkis.
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