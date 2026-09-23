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TV3 naujienos > Finansai

Išsižada planų piginti degalus Lietuvoje: turėsite persėsti į autobusus ir traukinius?

2026-09-23 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 21:00
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Valdantieji išsižada savo ankstesnių pažadų stabdyti degalų kainų augimą mažinant mokesčius. Socialdemokratai pirmenybę teikia dešimtims milijonų eurų, kuriuos vairuotojai kas mėnesį papildomai sumoka mokesčiais, pirkdami brangius degalus. Kam degalai per brangūs, premjeras jau ragina iš automobilių persėsti į viešąjį transportą ir svarsto nebent atpiginti traukinių ir autobusų bilietus.

Valdantieji išsižada savo ankstesnių pažadų stabdyti degalų kainų augimą mažinant mokesčius. Socialdemokratai pirmenybę teikia dešimtims milijonų eurų, kuriuos vairuotojai kas mėnesį papildomai sumoka mokesčiais, pirkdami brangius degalus. Kam degalai per brangūs, premjeras jau ragina iš automobilių persėsti į viešąjį transportą ir svarsto nebent atpiginti traukinių ir autobusų bilietus.

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Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Šiuo metu vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje jau siekia 2,32 euro, o benzino vidutinė kaina irgi perkopė 2 eurų ribą.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai (eurai)

„Dyzelino kainos aukštos laikosi jau nuo rugpjūčio vidurio, nuo rugsėjo 15 d. peržengė ir 2,20 euro ribą. Tokios laikosi jau 6 darbo dienas iš eilės“, – sakė Energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.

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Svarsto mažinti viešojo transporto bilieto kainą

Kasdien kylant degalų kainoms, vairuotojai reikalauja Vyriausybės jas stabdyti. Finansų ministras anksčiau žadėjo stabdyti degalų kainų augimą, kai naftos kainos viršys 100 dolerių už barelį. Šią ribą naftos kaina viršija jau dvi savaites. Energetikos ministras žadėjo mažinti degalų mokesčius, kai vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje viršys 2,20 euro.

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Aukščiau šios ribos dyzelino kaina laikosi jau savaitę. Tačiau dabar nei premjeras, nei finansų ministras apie mokesčių degalams mažinimą nebenori diskutuoti. Premjeras svarsto nebent atpiginti autobusų ir traukinių bilietus, kad į juos persėstų tie, kam automobiliu važinėti taps per brangu.

„Ar atpigintas traukinio ar autobuso bilietas paskatins išlipti iš automobilio ir persėsti į viešąjį transportą, sunku pasakyti, bet tokius dalykus galime svarstyti“, – tikino Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

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Bent 10 centų sumažinti dyzelino akcizą ir 2 centais PVM, anot premjero, būtų nenaudinga valstybės biudžetui.

„Jei sumažiname 10 centų, o galutiniame vartojime – 12 centų kainą vartotojui degalinėje užsipilti kuro, kas mėnesį tai kainuoja 20 mln. Kiek laiko tokią priemonę naudojame, padauginame iš mėnesių: 2 mėnesiai – 40 mln., iki metų pabaigos – 60 mln.“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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Premjerui antrina ir finansų ministras.

„Kalbant apie akcizą, šios alternatyvos dar neaktyvavome – per brangiai kainuoja biudžetui, per mažas poveikis daugumai žmonių, dėl akcizo kalbų dar nėra“, – sakė finansų ministras Taurimas Valys.

Mokesčių mažinimui valdantieji sako „ne“

Tik valdančiosios koalicijos partneriai demokratai dar ragina premjerą mažinti degalų akcizus ir žvelgti į degalų brangimo pasekmes plačiau – visai ekonomikai, o ne tik valstybės biudžetui.

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„Jei gyventojas pigiau sumokės už degalus, tą dalį pinigų skirs kitam vartojimui ar investavimui, kitoms priemonėms. Mane labiausiai jaudina ir turime galvoti ne tik apie šią dieną, bet ir apie ilgalaikę perspektyvą – koks poveikis bus verslo konkurencingumui“, – tikino Seimo komiteto pirmininkas, demokratas Algirdas Butkevičius.

Degalų ir kito iškastinio kuro daugiametį apmokestinimo planą priėmę konservatoriai jau siūlo jį keisti ir degalų mokesčius planuoti pagal naują formulę, kuri atsižvelgtų į jų lygį kaimyninėse šalyse.

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„Mūsų pasirinktas modelis šiuo metu nebėra optimalus. Įvertinant tai, kas pasikeitė pasaulyje, reikia keisti visą degalų akcizų politiką ir pasižiūrėti, ką padarė mūsų kaimynai“, – sakė Seimo narė, konservatorė Gintarė Skaistė.

Tačiau socialdemokratai tokį konservatorių projektą kiša giliai į stalčius.

„Šių metų biudžetas priimtas, turime sutilpti, nors eina raudoni signalai, kad viršijame leidžiamas išlaidas beveik 800 mln.“, – tikino Seimo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.

Valdantieji visgi neatmeta, kad gali keisti degalų mokesčius kitais metais. Kokie jie bus, žada paskelbti galbūt po mėnesio, kai Vyriausybė parengs kitų metų valstybės biudžeto projektą.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Kaip visada
Kaip visada
2026-09-23 21:18
Visi tie šūdžiai paprastus žmones prisimins, kai ateis rinkimų diena, tada visi bus pūkuoti ir žadantys viską piginti, kad tik juos išrinktų į valdžią. O kol rinkimai toli, jie su malonumu myža mums ant galvų ir liepia džiaugtis.
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Polas
Polas
2026-09-24 03:44
Patys ir vazinekit,kaip i darba nuvaziuot pvz pro mane 4 autobusai per diena tik vaziuoja,kai kazkada kas puse valandos vazinedavo mikriukai,db net medicinos punkto nera apie kalbam nevisprociai....
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Ir mes to nusipelne
Ir mes to nusipelne
2026-09-23 21:09
Ir mes paklusniu avių tauta tylesime ir nieko nedarysime , mums ant galvos jie gali dergti tiesiogine prasme ir mes vistiek nieko nedarysime .
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