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Galingas sprogimas sudrebino Atėnus: sugriuvo pastatas, gelbėtojai ieško įstrigusių žmonių

2026-09-25 10:38 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 10:38
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Graikijos sostinės turistiniame Plakos rajone, netoli senovinio Akropolio, penktadienio rytą nugriaudėjo galingas sprogimas, pranešė pareigūnai.

Galingas sprogimas sudrebino Atėnų centrą: sugriuvo pastatas, gelbėtojai ieško įstrigusių žmonių | Scanpix nuotr.

Graikijos sostinės turistiniame Plakos rajone, netoli senovinio Akropolio, penktadienio rytą nugriaudėjo galingas sprogimas, pranešė pareigūnai.

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Dėl sprogimo sugriuvo vienas pastatas ir buvo sužeisti mažiausiai du žmonės, kuriuos teko gelbėti iš gretimo pastato.

Priešgaisrinės apsaugos departamentas nurodė, kad sprogimas įvyko sename dviejų aukštų pastate Plakos rajone – istorinėje Atėnų dalyje, Akropolio kalvos papėdėje. Pastatas sugriuvo, be to, buvo apgadinti kaimyniniai pastatai.

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Gelbėtojai tikrina, ar nėra įstrigusių žmonių

Ugniagesiai iš gretimo pastato išgelbėjo dvi moteris, o policija pranešė, kad abi jos išvežtos į ligoninę. Vietos žiniasklaidos teigimu, nuo sprogimo nesunkiai nukentėjo ir vienas praeivis.

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Policija aptvėrė teritoriją, o Priešgaisrinės apsaugos departamentas pranešė, kad gelbėtojų komandos tikrina, ar nėra daugiau įstrigusių žmonių.

Vaizdo įrašuose iš įvykio vietos matyti gatvėje išmėtytos nuolaužos ir krintančių nuolaužų sulamdyti automobiliai.

Sprogimo priežastis kol kas neaiški, tačiau vietos žiniasklaida teigia, kad įtariamas dujų nuotėkis.

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