Graikijos paplūdimyje kilo konfliktas dėl gulto: muštynės baigėsi 82-ejų vyro mirtimi

Policijos duomenimis, 82-ejų vyras dėl paplūdimio gulto susiginčijo su 76-erių vyru ir 21-erių moterimi, o vėliau konfliktas peraugo į dviejų vyrų muštynes, pranešė naujienų agentūra ANA ir valstybinis televizijos kanalas ERT.
Sunkiai sužeistas 82-ejų vyras iš Vuliagmenės paplūdimio kurortinės zonos, kur kilo konfliktas, buvo nuvežtas į ligoninę. Vėliau ligoninėje konstatuota jo mirtis.
ANA duomenimis, 76-erių vyras ir 21-erių moteris buvo sulaikyti. Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.
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