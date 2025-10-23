Gyventojai pateko į sunkčių pinkles: išviliota didžiulė suma

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 20 d. Tauragėje moteris (gim. 1963 m.), investuodama per internetinę platformą, neteko 12 tūkst. eurų.
Sostinės policija pranešė, kad trečiadienį gautas vyro (gim. 1968 m.) pranešimas. Jis nurodė, kad nuo spalio 16 iki 17 d. Vilniuje nepažįstami asmenys apgaule iš jo išviliojo 5,6 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
