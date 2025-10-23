Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gyventojai pateko į sunkčių pinkles: išviliota didžiulė suma

2025-10-23 09:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 09:12

Vilniuje ir Tauragėje sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo 17,6 tūkst. eurų, informavo policija.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 20 d. Tauragėje moteris (gim. 1963 m.), investuodama per internetinę platformą, neteko 12 tūkst. eurų. 

Sostinės policija pranešė, kad trečiadienį gautas vyro (gim. 1968 m.) pranešimas. Jis nurodė, kad nuo spalio 16 iki 17 d. Vilniuje nepažįstami asmenys apgaule iš jo išviliojo 5,6 tūkst. eurų. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų. 

