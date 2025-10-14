Peskovo sūnus melavo apie savo „žygdarbius“ kare: štai ką iš tiesų veikė

Tai paaiškėjo iš nepriklausomo Rusijos tiriamosios žurnalistikos portalo „Metla“ tyrimo, kuris gavo nutekintus Rusijos pasienio tarnybos duomenis.
Laiką leido kurortuose
Remiantis šiais duomenimis, 2023 m. sausio 31 d. Nikolajus Čoulzas išvyko iš Rusijos į Maldyvus, kur praleido tris savaites. Tų pačių metų rugsėjį jis vėl keliavo į tas pačias kurortines salas. Be to, karo Ukrainoje metu Peskovo sūnus taip pat lankėsi Turkijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Anksčiau žuvęs „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas buvo pareiškęs, kad Dmitrijaus Peskovo sūnus tarnavo artileristu, o pats Nikolajus Čoulzas tvirtino, jog už dalyvavimą kare buvo apdovanotas medaliu „už drąsą“.
Vis dėlto žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad „žygdarbius“ aukšto rango Kremliaus pareigūno sūnus greičiausiai demonstravo tik užsienio kurortuose.
Ne pirmas atvejis
Tai jau ne pirmas atvejis, kai Kremliaus propagandistai nesėkmingai bando pavaizduoti Peskovo sūnų kaip „karo didvyrį“.
Anksčiau internete buvo paskelbti vaizdo kamerų įrašų kadrai, kuriuose matyti, kaip 33 metų Nikolajus važinėja įprastais maršrutais Maskvoje, tuo metu, kai esą turėjo būti fronte.
