  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Peskovo sūnus melavo apie savo „žygdarbius“ kare: štai ką iš tiesų veikė

2025-10-14 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-14 14:55

Rusijos prezidento atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo sūnus Nikolajus, kuris anksčiau teigė tarnavęs „Wagner“ samdinių grupėje ir esą gavęs medalį „už drąsą“, iš tiesų tuo metu ilsėjosi užsienio kurortuose.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)

0

Tai paaiškėjo iš nepriklausomo Rusijos tiriamosios žurnalistikos portalo „Metla“ tyrimo, kuris gavo nutekintus Rusijos pasienio tarnybos duomenis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laiką leido kurortuose

Remiantis šiais duomenimis, 2023 m. sausio 31 d. Nikolajus Čoulzas išvyko iš Rusijos į Maldyvus, kur praleido tris savaites. Tų pačių metų rugsėjį jis vėl keliavo į tas pačias kurortines salas. Be to, karo Ukrainoje metu Peskovo sūnus taip pat lankėsi Turkijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Anksčiau žuvęs „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas buvo pareiškęs, kad Dmitrijaus Peskovo sūnus tarnavo artileristu, o pats Nikolajus Čoulzas tvirtino, jog už dalyvavimą kare buvo apdovanotas medaliu „už drąsą“.

Vis dėlto žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad „žygdarbius“ aukšto rango Kremliaus pareigūno sūnus greičiausiai demonstravo tik užsienio kurortuose.

Ne pirmas atvejis

Tai jau ne pirmas atvejis, kai Kremliaus propagandistai nesėkmingai bando pavaizduoti Peskovo sūnų kaip „karo didvyrį“.

Anksčiau internete buvo paskelbti vaizdo kamerų įrašų kadrai, kuriuose matyti, kaip 33 metų Nikolajus važinėja įprastais maršrutais Maskvoje, tuo metu, kai esą turėjo būti fronte.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

