Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Peskovo dukra išskrido į Paryžių likus 17-ai valandų iki invazijos į Ukrainą pradžios

2025-09-24 20:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 20:45

Kremlius atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo dukra Elizaveta 2022 m. vasario 23 d. išvyko į Paryžių dieniniu „Aeroflot“ skrydžiu iš Šeremetjevo oro uosto, pranešė „Glavkom“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.

Elizaveta Peskova (Nuotr. socialinių tinklų)

Kremlius atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo dukra Elizaveta 2022 m. vasario 23 d. išvyko į Paryžių dieniniu „Aeroflot“ skrydžiu iš Šeremetjevo oro uosto, pranešė „Glavkom“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.

REKLAMA
9

Būdama Prancūzijoje, ji esą paskelbė „Instagram“ įrašą, kuris netrukus buvo ištrintas. Tuo metu pats Peskovas teigė apie vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“ sužinojęs tik jai prasidėjus, nors iš tikrųjų Rusijos kariai jėga įsiveržė į Ukrainos teritoriją ir prasidėjo karas, rašo 112.ua.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vykdytos veiklos iki paliekant šalį

Nuo 2020-ųjų Peskovo dukra užsiėmė verslu Rusijoje, nors iki tol gyveno tiek Prancūzijoje, tiek tėvynėje. Jai priklausė turizmo ir reklamos bendrovė Speransa DS bei drabužių gamybos įmonė Liza and Sasha. Šiuo metu abi įmonės jau yra likviduotos.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2017 m. Elizaveta dažnai lankėsi Hamburge, Paryžiuje, Ciuriche, Helsinkyje ir Prahoje. Tačiau po 2022 m. vasario 24 d. ji atsidūrė JAV, o vėliau ir Europos Sąjungos sankcijų sąraše.

Nuo to laiko Peskovos kelionės į Europą nutrūko, bet ji toliau vyko į Jungtinius Arabų Emyratus, Turkiją, Tailandą, Katarą ir Kazachstaną.

Vos pasklidus žiniai apie jos skrydį į Paryžių, viešumoje pasirodė naujų detalių apie jos verslą, keliones ir įtraukimą į tarptautinių sankcijų sąrašus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis apie rusų derybinės grupės lygį: man Stambule nėra ką veikti, po visą pasaulį nebėgiosiu jo ieškodamas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: arba sustabdysime Putiną dabar, arba vėliau teks kentėti (4)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: deja, santykiai su Putinu nieko nereiškė (30)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti žemes ir galbūt daugiau (103)
V. Putinas ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Putinas pagrasino Vakarams karine reakcija į „bet kokias grėsmes“ (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų