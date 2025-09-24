Peskovo dukra išskrido į Paryžių likus 17-ai valandų iki invazijos į Ukrainą pradžios

Būdama Prancūzijoje, ji esą paskelbė „Instagram“ įrašą, kuris netrukus buvo ištrintas. Tuo metu pats Peskovas teigė apie vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“ sužinojęs tik jai prasidėjus, nors iš tikrųjų Rusijos kariai jėga įsiveržė į Ukrainos teritoriją ir prasidėjo karas, rašo 112.ua.
Vykdytos veiklos iki paliekant šalį
Nuo 2020-ųjų Peskovo dukra užsiėmė verslu Rusijoje, nors iki tol gyveno tiek Prancūzijoje, tiek tėvynėje. Jai priklausė turizmo ir reklamos bendrovė Speransa DS bei drabužių gamybos įmonė Liza and Sasha. Šiuo metu abi įmonės jau yra likviduotos.
Nuo 2017 m. Elizaveta dažnai lankėsi Hamburge, Paryžiuje, Ciuriche, Helsinkyje ir Prahoje. Tačiau po 2022 m. vasario 24 d. ji atsidūrė JAV, o vėliau ir Europos Sąjungos sankcijų sąraše.
Nuo to laiko Peskovos kelionės į Europą nutrūko, bet ji toliau vyko į Jungtinius Arabų Emyratus, Turkiją, Tailandą, Katarą ir Kazachstaną.
Vos pasklidus žiniai apie jos skrydį į Paryžių, viešumoje pasirodė naujų detalių apie jos verslą, keliones ir įtraukimą į tarptautinių sankcijų sąrašus.
