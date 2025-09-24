Volodymyras Zelenskis: narystė NATO nėra automatinė apsauga

V. Zelenskis, kreipdamasis į Jungtines Tautas (JT), užsiminė, kad net Ukrainos NATO narystės, kurią D. Trumpas atmetė, gali nepakakti.
„Kadangi tarptautinės institucijos yra per silpnos, ši beprotybė tęsiasi. Netgi priklausymas ilgalaikiam kariniam aljansui automatiškai nereiškia, kad esi saugus“, – JT Generalinėje Asamblėjoje sakė jis.
Tačiau V. Zelenskis gyrė D. Trumpą po jų antradienio susitikimo.
„Turėjome gerą susitikimą su prezidentu Trumpu, taip pat kalbėjausi su daugeliu kitų stiprių lyderių, ir kartu mes galime daug ką pakeisti“, – teigė jis.
„Be abejo, darome viską, kad Europa iš tiesų padėtų, ir, žinoma, pasikliaujame Jungtinėmis Valstijomis“, – pridūrė ukrainiečių prezidentas.
Antradienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.
D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visą savo teritoriją ir nedaugžodžiaudamas užsiminė, kad Kyjivas „galbūt galėtų net žengti dar toliau!“.
Šie JAV lyderio komentarai žymi naujausią iš virtinės jo politikos pokyčių Ukrainos atžvilgiu, įskaitant staigų posūkį prie taikos derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu šių metų pradžioje, kuris pribloškė sąjungininkus.
