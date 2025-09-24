Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis: pasaulis išgyvena destruktyviausias ginklavimosi lenktynes istorijoje

2025-09-24 18:14 / šaltinis: BNS
2025-09-24 18:14

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pasaulio lyderiams pareiškė, kad pasaulis išgyvena „destruktyviausias ginklavimosi lenktynes istorijoje“ ir paragino tarptautinę bendruomenę nedelsiant imtis veiksmų prieš Rusiją, teigdamas, kad ji siekia išplėsti karą Europoje.

Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pasaulio lyderiams pareiškė, kad pasaulis išgyvena „destruktyviausias ginklavimosi lenktynes istorijoje" ir paragino tarptautinę bendruomenę nedelsiant imtis veiksmų prieš Rusiją, teigdamas, kad ji siekia išplėsti karą Europoje.

0

„Šiuo metu išgyvename destruktyviausias ginklavimosi varžybas istorijoje, – Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje sakė jis. – Ukraina yra pirmoji, o dabar Rusijos dronai jau skraido visoje Europoje, Rusijos operacijos jau plinta po šalis, o (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas nori tęsti šį karą jį plėsdamas.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuos komentarus V. Zelenskis išsakė praėjus dienai po derybų Niujorke su JAV prezidentu Donaldu Trumpu , kuris išreiškė paramą Ukrainos pastangoms kovojant su Rusijos plataus masto invazija ir negailėjo kritikos Maskvai.

Antradienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.

