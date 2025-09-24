Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: arba sustabdysime Putiną dabar, arba vėliau teks kentėti

2025-09-24 16:55
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 16:55

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad reikia Rusiją ir Vladimirą Putiną sustabdyti dabar – kitu atveju teks kentėti.

Zelenskis apie rusų derybinės grupės lygį: man Stambule nėra ką veikti, po visą pasaulį nebėgiosiu jo ieškodamas (nuotr. SCANPIX)
36

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad reikia Rusiją ir Vladimirą Putiną sustabdyti dabar – kitu atveju teks kentėti.

0

Apie tai jis trečiadienį kalbėjo kreipdamasis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, rašo „Sky news“.

„Putinas toliau stums karą į priekį, jį plės ir gilins. <...> Ukraina yra tik pirmoji. Rusijos dronai jau skraido virš Europos“, – pastebi jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl V. Zelenskis ragina lyderius veikti dabar.

„Faktai yra paprasti: sustabdyti šį karą dabar ir pasaulinėse ginklavimosi lenktynėse yra pigiau nei vėliau statyti požeminius vaikų darželius ar didelius bunkerius kritinei infrastruktūrai.

Sustabdyti Putiną dabar yra pigiau nei bandyti apsaugoti kiekvieną uostą ir kiekvieną laivą nuo teroristų su jūrų dronais. Sustabdyti Rusiją dabar yra pigiau nei spėlioti, kas bus turistai, kurie sukurs paprastą droną, nešantį branduolinę galvutę“, – perspėja V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad veikti laikas yra dabar.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Zelenskis griežtai kreipėsi į lyderius: „Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“

Savo kalboje V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad „tik mes patys galime užtikrinti savo saugumą“, rašo „Sky news“.

Jis perspėjo Generalinę Asamblėją, kad tik jėga gali užtikrinti taiką.

Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“, – sako V. Zelenskis.

„Ginklai nusprendžia, kas išgyvens. Jūsų Ekscelencijos, jūs puikiai žinote, kad tarptautinė teisė neveikia visiškai, jei neturite galingų draugų, kurie tikrai pasiryžę ją ginti. Ir net tai neveikia be ginklų“, – pabrėžė jis.

Zelenskis apie dronus Lenkijoje ir lėktuvus Estijoje: galėjo baigtis siaubingai

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis trečiadienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje taip pat perspėjo, kad rusų dronų ataka Lenkijoje galėjo būti siaubinga.

Savo kalboje V. Zelenskis priminė, kad „Rusijos karas prieš mano šalį tęsiasi, žmonės vis dar miršta kiekvieną savaitę“.

„Tačiau nėra paliaubų, nes Rusija atsisako“, – sako jis.

„Rusija pagrobė tūkstančius Ukrainos vaikų, ir mes kai kuriuos iš jų sugrąžinome, ir aš dėkoju visiems, kurie padėjo, bet kiek laiko užtruks, kol juos visus sugrąžinsime namo?“ – klausia V. Zelenskis.

Anot jo, „beprotybė tęsiasi“, 19 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę ir tik keturi buvo numušti.

„Laimei, jie nebuvo „Shahed“ ar dar pavojingesni, kitaip pasekmės būtų buvusios siaubingos“, – priduria jis.

„Estija pirmą kartą istorijoje turėjo sušaukti Saugumo Tarybos posėdį, nes Rusijos naikintuvai sąmoningai įskrido į jos oro erdvę“, – sako jis.

