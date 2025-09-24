Zelenskis: arba sustabdysime Putiną dabar, arba vėliau teks kentėti

Apie tai jis trečiadienį kalbėjo kreipdamasis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, rašo „Sky news“.
„Putinas toliau stums karą į priekį, jį plės ir gilins. <...> Ukraina yra tik pirmoji. Rusijos dronai jau skraido virš Europos“, – pastebi jis.
Todėl V. Zelenskis ragina lyderius veikti dabar.
„Faktai yra paprasti: sustabdyti šį karą dabar ir pasaulinėse ginklavimosi lenktynėse yra pigiau nei vėliau statyti požeminius vaikų darželius ar didelius bunkerius kritinei infrastruktūrai.
Sustabdyti Putiną dabar yra pigiau nei bandyti apsaugoti kiekvieną uostą ir kiekvieną laivą nuo teroristų su jūrų dronais. Sustabdyti Rusiją dabar yra pigiau nei spėlioti, kas bus turistai, kurie sukurs paprastą droną, nešantį branduolinę galvutę“, – perspėja V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad veikti laikas yra dabar.
Zelenskis griežtai kreipėsi į lyderius: „Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“
Savo kalboje V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad „tik mes patys galime užtikrinti savo saugumą“, rašo „Sky news“.
Jis perspėjo Generalinę Asamblėją, kad tik jėga gali užtikrinti taiką.
„Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“, – sako V. Zelenskis.
„Ginklai nusprendžia, kas išgyvens. Jūsų Ekscelencijos, jūs puikiai žinote, kad tarptautinė teisė neveikia visiškai, jei neturite galingų draugų, kurie tikrai pasiryžę ją ginti. Ir net tai neveikia be ginklų“, – pabrėžė jis.
Zelenskis apie dronus Lenkijoje ir lėktuvus Estijoje: galėjo baigtis siaubingai
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis trečiadienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje taip pat perspėjo, kad rusų dronų ataka Lenkijoje galėjo būti siaubinga.
Savo kalboje V. Zelenskis priminė, kad „Rusijos karas prieš mano šalį tęsiasi, žmonės vis dar miršta kiekvieną savaitę“.
„Tačiau nėra paliaubų, nes Rusija atsisako“, – sako jis.
„Rusija pagrobė tūkstančius Ukrainos vaikų, ir mes kai kuriuos iš jų sugrąžinome, ir aš dėkoju visiems, kurie padėjo, bet kiek laiko užtruks, kol juos visus sugrąžinsime namo?“ – klausia V. Zelenskis.
Anot jo, „beprotybė tęsiasi“, 19 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę ir tik keturi buvo numušti.
„Laimei, jie nebuvo „Shahed“ ar dar pavojingesni, kitaip pasekmės būtų buvusios siaubingos“, – priduria jis.
„Estija pirmą kartą istorijoje turėjo sušaukti Saugumo Tarybos posėdį, nes Rusijos naikintuvai sąmoningai įskrido į jos oro erdvę“, – sako jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!