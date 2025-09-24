Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Zelenskis perspėjo dėl įvykių Lenkijoje ir Estijoje: galėjo baigtis siaubingai

2025-09-24 16:45
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-24 16:45

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje perspėjo, kad rusų dronų ataka Lenkijoje galėjo būti siaubinga, rašo „Sky news“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
10

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje perspėjo, kad rusų dronų ataka Lenkijoje galėjo būti siaubinga, rašo „Sky news“.

Savo kalboje V. Zelenskis priminė, kad „Rusijos karas prieš mano šalį tęsiasi, žmonės vis dar miršta kiekvieną savaitę“.

„Tačiau nėra paliaubų, nes Rusija atsisako“, – sako jis.

„Rusija pagrobė tūkstančius Ukrainos vaikų, ir mes kai kuriuos iš jų sugrąžinome, ir aš dėkoju visiems, kurie padėjo, bet kiek laiko užtruks, kol juos visus sugrąžinsime namo?“ – klausia V. Zelenskis.

Anot jo, „beprotybė tęsiasi“, 19 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę ir tik keturi buvo numušti.

„Laimei, jie nebuvo „Shahed“ ar dar pavojingesni, kitaip pasekmės būtų buvusios siaubingos“, – priduria jis.

„Estija pirmą kartą istorijoje turėjo sušaukti Saugumo Tarybos posėdį, nes Rusijos naikintuvai sąmoningai įskrido į jos oro erdvę“, – sako jis.

Zelenskis griežtai kreipėsi į lyderius: „Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“

V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad „tik mes patys galime užtikrinti savo saugumą“.

Jis perspėjo Generalinę Asamblėją, kad tik jėga gali užtikrinti taiką.

Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“, – sako V. Zelenskis.

„Ginklai nusprendžia, kas išgyvens. Jūsų Ekscelencijos, jūs puikiai žinote, kad tarptautinė teisė neveikia visiškai, jei neturite galingų draugų, kurie tikrai pasiryžę ją ginti. Ir net tai neveikia be ginklų“, – pabrėžė jis.

