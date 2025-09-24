Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ar turėjo NATO numušti rusų naikintuvus šalia Estijos? Paaiškina ekspertas

2025-09-24 16:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 16:49

Kilus klausimams dėl Rusijos naikintuvų, kurie pažeidė Estijos oro erdvę, numušimo, pasigirdo raginimai nedelsiant tokiais atvejais numušti, tačiau, anot eksperto, pagal dabar galiojančią tvarką NATO pajėgos sureagavo taip, kaip ir turėjo.

Ar turėjo NATO numušti rusų naikintuvus šalia Estijos? Paaiškina ekspertas (nuotr. SCANPIX)

Kilus klausimams dėl Rusijos naikintuvų, kurie pažeidė Estijos oro erdvę, numušimo, pasigirdo raginimai nedelsiant tokiais atvejais numušti, tačiau, anot eksperto, pagal dabar galiojančią tvarką NATO pajėgos sureagavo taip, kaip ir turėjo.

0

Politologas Alexas Yusupovas leidiniui „Bild“ papasakojo apie NATO karinę reakciją į Estijos oro erdvės pažeidimą:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ką turi daryti (pilotas)? Jis turi užkirsti kelią NATO teritorijos puolimui. Tai pagrindinė NATO kaip aljanso funkcija – neleisti kilti karui. Pagrindinės funkcijos vykdymas reiškia neleisti karui kilti atsitiktinai – dėl nesusipratimo. Kai iš anksto aišku, kad tai nėra puolimas, reakcija pagal įstatymą yra adekvati. Reglamentas numato 15 minučių (laiko) pakilimui į orą. <...> Tuo metu pakilo italų F-35, kurie pakilo ir palydėjo (rusų MiG). Nebuvo jokio „išstūmimo“ ar grasinimų iš jų pusės: lydėjo MiG, kurie tuo metu jau palikinėjo iš Estijos oro erdvę, o toliau viską perėmė švedų pilotai, kurie, beje, mums ir pateikė šių pažeidėjų nuotraukas. 

Tai adekvati reakcija, nes, viena vertus, ji atitinka instrukcijas, teisingai įvertina situaciją ir atlieka pagrindinį tikslą: grėsmės nėra, karine prasme tai nebuvo agresijos aktas, todėl į jį reikėjo reaguoti pagal instrukcijas – atsakas buvo pagal instrukcijas“.

Estijos duomenimis, penktadienį netoli Vaindloo salos virš Suomijos įlankos į Estijos oro erdvę įskrido trys Rusijos naikintuvai MiG-31 ir čia išbuvo 12 minučių. NATO reagavo iš karto ir į orą pakėlė Estijoje dislokuotus Italijos naikintuvus F-35, kad šie perimtų rusų orlaivius.

