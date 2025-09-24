Ar turėjo NATO numušti rusų naikintuvus šalia Estijos? Paaiškina ekspertas

Politologas Alexas Yusupovas leidiniui „Bild“ papasakojo apie NATO karinę reakciją į Estijos oro erdvės pažeidimą:
„Ką turi daryti (pilotas)? Jis turi užkirsti kelią NATO teritorijos puolimui. Tai pagrindinė NATO kaip aljanso funkcija – neleisti kilti karui. Pagrindinės funkcijos vykdymas reiškia neleisti karui kilti atsitiktinai – dėl nesusipratimo. Kai iš anksto aišku, kad tai nėra puolimas, reakcija pagal įstatymą yra adekvati. Reglamentas numato 15 minučių (laiko) pakilimui į orą. <...> Tuo metu pakilo italų F-35, kurie pakilo ir palydėjo (rusų MiG). Nebuvo jokio „išstūmimo“ ar grasinimų iš jų pusės: lydėjo MiG, kurie tuo metu jau palikinėjo iš Estijos oro erdvę, o toliau viską perėmė švedų pilotai, kurie, beje, mums ir pateikė šių pažeidėjų nuotraukas.
Tai adekvati reakcija, nes, viena vertus, ji atitinka instrukcijas, teisingai įvertina situaciją ir atlieka pagrindinį tikslą: grėsmės nėra, karine prasme tai nebuvo agresijos aktas, todėl į jį reikėjo reaguoti pagal instrukcijas – atsakas buvo pagal instrukcijas“.
Estijos duomenimis, penktadienį netoli Vaindloo salos virš Suomijos įlankos į Estijos oro erdvę įskrido trys Rusijos naikintuvai MiG-31 ir čia išbuvo 12 minučių. NATO reagavo iš karto ir į orą pakėlė Estijoje dislokuotus Italijos naikintuvus F-35, kad šie perimtų rusų orlaivius.
