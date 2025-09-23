Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estija pasirengusi priimti britų branduolinius naikintuvus F-35A – „The Telegraph“

2025-09-23 11:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-23 11:37

Estija pareiškė, kad yra pasirengusi priimti britų naikintuvus F-35A, galinčius nešti branduolinį ginklą, rašo „The Telegraph“.

F-35A (nuotr. SCANPIX)

F-35A (nuotr. SCANPIX)

0

Atsakydamas į klausimą apie tai, Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras pareiškė, kad „durys sąjungininkams visada atviros“.

Ekspertai nerimauja

Leidinys pažymi, kad britų ekspertai mano, kad F-35A dislokavimas Estijoje bus labiau provokacija nei atgrasymo priemonė, nes staigaus Rusijos smūgio atveju tokie lėktuvai atsidurs „ypatingoje rizikoje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarosiomis savaitėmis NATO sąjungininkės pareiškė didėjantį susirūpinimą dėl Rusijos įvykdytų jų oro erdvės pažeidimų.

Estija penktadienį pranešė, kad trys Rusijos naikintuvai 12 minučių skraidė jos oro erdvėje. Rusija tai neigia.

Anksčiau daug Rusijos dronų įsiveržė į Lenkijos oro erdvę, Rusijai bombarduojant Ukrainą. Rumunija taip pat pranešė apie Rusijos droną, įskridusį į jos oro erdvę.

