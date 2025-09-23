„Mercedes-Benz“ problemos Kinijoje: sulaukė pagrindinio konkurento antausio

„Mercedes-Benz“ susiduria su rimtais iššūkiais savo svarbiausioje rinkoje: per antrąjį 2025 m. ketvirtį pardavimai čia krito 19 proc. Pagrindinė problema – markė nesugeba įsitvirtinti sparčiausiai augančiame elektromobilių segmente.
Remiantis Kinijos automobilių gamintojų asociacijos (CAAM) duomenimis, rugpjūčio mėnesį šalyje parduota beveik 2,86 milijono transporto priemonių – tai yra 16,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Gamybos apimtys taip pat augo 13 proc. ir pasiekė 2,82 mln. vienetų.
Pagrindiniu šio augimo varikliu išlieka alternatyvią pavarą turinčių automobilių (elektromobilių ir iš tinklo įkraunamų hibridų) segmentas. Jų pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, šoktelėjo net 36,7 proc. ir pasiekė 9,62 mln. vienetų.
Vis dėlto, „Mercedes-Benz“ pardavimų rodiklių skirtumai, ypač lyginant su konkurentu BMW – milžiniškas. Kol „Mercedes-Benz“ pardavimai Kinijoje smuko, BMW per tą patį laikotarpį fiksavo 15 proc. augimą. „Audi“ pardavimų apimtys krito 9,6 proc, o tai laikoma maždaug rinkos vidurkiu tarp užsienio gamintojų.
Akivaizdu, kad BMW sėkmės raktas yra būtent stiprios pozicijos elektromobilių rinkoje, kur „Mercedes“ akivaizdžiai buksuoja.
Nemylima „EQ“ serija
Būtent nesugebėjimas sudominti pirkėjų elektriniais „EQ“ serijos modeliais yra didžiausias „Mercedes“ galvos skausmas.
Šių modelių pardavimai krito 24 proc, ir, kas dar ironiškiau, juos aplenkė net mažasis „Smart“. Šiuo metu „Mercedes“ pardavimų ramsčiu Kinijoje išlieka tradiciniai modeliai su vidaus degimo varikliais – C ir E klasės sedanai bei GLC visureigis. Viltys dedamos į naują, specialiai Kinijos rinkai skirtą „Smart #5 Hybrid“, kuris pasirodys spalį.
Kova keliais frontais
Problemos Kinijoje – ne vienintelės. „Mercedes-Benz“ globalius rezultatus neigiamai veikia ir JAV taikomi 27,5 proc. importo muitai, dėl kurių pardavimai Amerikoje krito 12 proc.
Be to, koncernas yra itin priklausomas nuo Kinijos tiekiamų retųjų žemės elementų, būtinų elektros varikliams, o Pekinas pastaruoju metu sugriežtino jų eksporto kontrolę.
