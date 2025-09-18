BMW keičia automobilių pardavimo taisykles: pokyčius pajus ir lietuviai

Naujas agentūros prekybos modelis reiškia, kad visų BMW modelių kainos bus fiksuotos, o atstovybės virs tik automobilių atsiėmimo ir pirkėjų konsultavimo taškais. Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai kiti automobilių pramonės gigantai, tokie kaip „Volkswagen“ ar „Ford“, šios idėjos tyliai atsisako.
Agentūrinis prekybos modelis iš esmės keičia galių balansą. Pagal senąją tvarką, atstovai iš gamintojo nupirkdavo automobilius ir galėdavo laisvai nustatyti galutinę kainą bei nuolaidas.
Naujojoje sistemoje visus automobilius valdys BMW, o kaina bus vienoda. Tiek internetu, tiek bet kurioje atstovybėje.
Pardavėjas-agentas už sandorio aptarnavimą gaus fiksuotą komisinį atlygį, tačiau nebegalės savarankiškai derėtis su klientu.
Bandomasis triušis – „Mini“
BMW į naujus vandenis neria ne aklai. Šis modelis jau sėkmingai (pasak gamintojo) įdiegtas 23-ose Europos rinkose parduodant „Mini“ automobilius.
Pasak BMW pardavimų vadovo Jocheno Gollerio, įveikus pradinius techninius sunkumus, sistema veikia sklandžiai.
„Gauname itin teigiamą grįžtamąjį ryšį. Klientai vertina kainų skaidrumą ir suvienodinimą“, – teigė jis „Automotive News“ žurnalistams Miuncheno automobilių parodoje.
Plaukimas prieš srovę
Tačiau tokiu entuziazmu kaip BMW dega ne visi. Rinkos ekspertai pastebi, kad automobilių pramonėje agentūrinio prekybos modelio banga ritasi į priešingą pusę.
Pasibaigus pandemijos sukeltam detalių trūkumui ir sulėtėjus paklausai, tokie koncernai kaip „Stellantis“, „Volkswagen“ ir „Ford“ sustabdė arba atšaukė savo planus pereiti prie agentūrinio modelio.
Gamintojams vėl prireikė aktyvaus ir motyvuoto atstovų tinklo, kuris skatintų pardavimus – o tai geriausiai veikia pagal tradicinį modelį.
Panašu, kad bręsta aiškus pasidalijimas. Kol dauguma gerai žinomų prekės ženklų grįžta prie įprastos tvarkos, „Premium“ segmento žaidėjai – BMW ir „Mercedes-Benz“ – toliau laikosi agentūrinio modelio krypties.
Ekspertų teigimu, tai leidžia jiems geriau kontroliuoti prekės ženklo įvaizdį ir išlaikyti aukštesnį kainų lygį.
