BMW niekam nesakiusi atnaujino logotipą: ar pastebėsite skirtumus?

Miuncheno automobilių parodoje debiutavęs naujasis „BMW iX3“ atskleidė ne tik technologines naujoves, bet ir kruopščiai slepiamą dizaino paslaptį.

Erelio akį turintys žurnalistai pastebėjo, kad ant automobilio esantis Bavarijos markės logotipas yra šiek tiek kitoks. Pokytis – vos matomas. Iš tradicinio mėlynai balto „propelerio“ motyvo dingo plonytis chromuotas žiedas, skyręs jį nuo juodo apvado su BMW raidėmis.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

Gamintojas patvirtino – tai nauja, subtiliai atnaujinta emblema, kuri palaipsniui ir be didelių fanfarų pasirodys ant visų naujų bei atnaujinamų modelių.

Nors naujausias pokytis – minimalistinis, per daugiau nei šimtmetį BMW logotipas keitėsi šešis kartus, kaskart atspindėdamas savo laikmečio dvasią.

1917 m. buvo registruotas pirmasis ženklas, davęs pagrindą visoms ateities versijoms: juodas žiedas su BMW raidėmis ir mėlynai baltas centras.

1933 m. logotipas tapo prabangesnis – su aukso atspalviais ir tamsesne mėlyna spalva. Tačiau jau 1953 m. auksą pakeitė švelnesni sidabro ir baltos spalvos tonai.

1963-iųjų versija su modernizuotu šriftu tapo bene ikoniškiausia ir išsilaikė ilgiausiai.

1997 m. atėjo skaitmeninės eros aušra – logotipas įgavo populiarųjį 3D efektą,

Paskutinė didelė revoliucija įvyko 2020 m., kai BMW pristatė minimalistinį, plokščią 2D logotipo variantą, skirtą prekės ženklo komunikacijai ir reklamai, nors ant pačių automobilių ir toliau karaliavo 3D versija.

Automobilių entuziastai taip pat puikiai prisimena specialų „BMW Motorsport“ 50-mečio logotipą su papildomais spalvotais segmentais, kuris buvo siūlomas ribotą laiką.

Tad naujausias chromuoto žiedo atsisakymas – tai ne revoliucija, o evoliucija. Tai parodo, kad net ir menkiausia detalė yra svarbi kuriant vientisą ir modernų prekės ženklo įvaizdį. Velnias, kaip sakoma, slypi detalėse.

