BMW avarija Vilniaus centre: britiški numeriai su įžeidžiančia fraze sukėlė pykčio bangą

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Į tokią avariją apie 17-ą valandą iškviesti Vilniaus policijos pareigūnai: ties stotele „Savanorių prospektas“ susidūrė du BMW, abu automobiliai stovi užtvėrę abi eismo juostas į centro pusę. Ant vieno BMW – Jungtinėje Karalystėje išduoti valstybiniai numeriai.
Anglams tokia raidžių abreviatūra – nieko nereiškia, tačiau lietuviams tai itin įžeidžios frazės nuotrupos. Numeriai su panašiomis nepadoriomis frazėmis labai populiarūs Anglijoje, tokius lietuviai specialiai užsisako, važinėjasi su tokiais ne tik užsienyje – nesigėdija taip demonstruotis ir atvažiavę į Lietuvą. Mėlyno BMW vairuotojas teisinasi, kad mašiną jau pirko su tokiais numeriais.
„Šitie numeriai reiškia kažką? – Ai, tie numeriai… – Ar palikimas kažkoks? – Palikimas, kai pirkau automobilį buvo“, – sako vyras.
Šalia avarijos vietos yra ir pėsčiųjų perėja, ir stotelė. Prasidėjus savaitgaliui čia labai daug žmonių.
„Labai pasisekė, kad per avariją nenukentėjo niekuo dėti praeiviai, kad susidūrę BMW neįlėkė štai į šią stotelę“, – sako žurnalistas Bronius Jablonskas.
Štai koks smarkus smūgis buvo į juodo BMW šoną – smarkiai sumaitotos vairuotojo durelės. Per avariją nenukentėjo ir vairuotojai, jie buvo blaivūs.
„Aiškėja, kad štai šio BMW vairuotojas net neturi teisės vairuoti. Kito BMW vairuotojas sako, kad BMW su britiškais numeriais, būtent šitas mėlynas BMW, skriejo labai dideliu greičiu, dėl to esą ir įvyko avarija“, – sako B. Jablonskas.
„Turiu aš teises, viskas gerai, jie gal nemato sistemoje, aš pateikiau anglišką vairuotojo pažymėjimą, lietuviški draudimai pas mane – viskas tvarkingai yra“, – teisinasi vairuotojas.
Anot policijos, Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyvenantis asmuo privalo turėti Lietuvoje arba Europos Sąjungoje išduotą vairuotojo pažymėjimą.
Pirminiais duomenimis, dėl avarijos kaltas juodo BMW vairuotojas – jis nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio. Juodo BMW vairuotojas neslėpė, kad bandė išsukti iš kiemo. Vyras net nesuprato, iš kur atskriejo mėlynas BMW, esą greičiausiai jis važiavo pernelyg greitai. O mėlyno BMW vairuotojas tai neigia.
„Aš važiavau pagrindiniu keliu, nuo tos pusės. Automobilis išsukinėjo iš šito šalutinio kelio ir jis tiesiog įvažiavo į antrą juostą, ko pasekoje aš neturėjau kur dėtis. Ir dar stengdamasis išvengti eismo įvykio mečiausi į priešpriešinę… – Sako labai dideliu greičiu važiavot. – Ne, esmė tokia, kad kelias šlapias, o dideliu greičiu aš negalėjau važiuoti, nes čia buvo mašinų tokia kaip spūstis“, – aiškina vairuotojas.
Maždaug dviem valandoms rimtai sutriko eismas, visai sustojo troleibusai, jie negalėjo važiuoti į centro pusę. Dėl nepatrauktų automobilių priėjęs prie policininkų vienas vilnietis lieja įtūžį, jam išsprūsta ne vienas keiksmažodis, vyras keikiasi ir nueidamas.
„Pizd…
Už keikimąsi viešoje vietoje gresia administracinė bauda. O štai su tokiais numeriais važinėti Lietuvoje – legalu.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.