Vilniuje pareigūnai pateko į avariją: skubėjo į iškvietimą

Policijos pareigūnai susidūrė su Audi lenvgvuoju automobiliu, kuris visiškai sumaitotas. Policijos automobilis taip pat apgadintas.
Pareigūnai skubėjo į įvykio vietą, kur, pirminiais duomenimis, vyko muštynės.
Policija priešpriešinėje susidūrė su lengvuoju automobiliu.
Žmonės per avariją nenukentėjo.
