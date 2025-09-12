Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje pareigūnai pateko į avariją: skubėjo į iškvietimą

2025-09-12 15:08
2025-09-12 15:08

Vilniuje, Iešmininkų g., skubėdami į iškvietimą policijos pareigūnai pateko į avariją.

Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Vilniuje, Iešmininkų g., skubėdami į iškvietimą policijos pareigūnai pateko į avariją.

Policijos pareigūnai susidūrė su Audi lenvgvuoju automobiliu, kuris visiškai sumaitotas. Policijos automobilis taip pat apgadintas.

Avarija Vilniuje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje

Pareigūnai skubėjo į įvykio vietą, kur, pirminiais duomenimis, vyko muštynės.

Policija priešpriešinėje susidūrė su lengvuoju automobiliu.

Žmonės per avariją nenukentėjo.

 

