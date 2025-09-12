Vilniuje susidūrė du „BMW“: eismas apsunkintas, vienas vairuotojas neturi teisės vairuoti

Avarija Vilniuje(9 nuotr.)
+5
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje
Aiškėja, kad vieno „BMW“ vairuotojas, važiavęs dideliu greičiu, neturėjo teisės vairuoti.
Abu automobiliai stipriai apgadinti. Laimei, žmonės nesužeisti.
Kol kas eismas įvykio vietoje apsunkintas.
Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai blaivūs.
