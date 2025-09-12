Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje susidūrė du „BMW“: eismas apsunkintas, vienas vairuotojas neturi teisės vairuoti

2025-09-12 18:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 18:26

Vilniuje, Savanorių pr., priešpriešinėje eismo juostoje penktadienio vakarą susidūrė du „BMW“.

Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Vilniuje, Savanorių pr., priešpriešinėje eismo juostoje penktadienio vakarą susidūrė du „BMW".

5

Avarija Vilniuje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje

Aiškėja, kad vieno „BMW“ vairuotojas, važiavęs dideliu greičiu, neturėjo teisės vairuoti.

Abu automobiliai stipriai apgadinti. Laimei, žmonės nesužeisti.

Kol kas eismas įvykio vietoje apsunkintas.

Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai blaivūs.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

