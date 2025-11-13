 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kondratovičius: baltarusiškų prekių tranzito traukiniais ribojimo dar nesvarstėme

2025-11-13 13:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 13:22

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad baltarusiškų prekių tranzito traukiniais ribojimas dar nebuvo svarstomas Vyriausybės lygiu.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad baltarusiškų prekių tranzito traukiniais ribojimas dar nebuvo svarstomas Vyriausybės lygiu.

0

„Kaip Vyriausybės narys, Vyriausybės lygyje mes dar nekalbėjome apie tai“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė ministras.

„Tačiau darbo grupėse greičiausiai svarstomos skirtingos poveikio priemonės. Yra sąrašas, kurį galima aktyvuoti visada, viena iš jų – tranzitas“, – pridūrė jis. 

Praėjusią savaitė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sakė, kad imantis papildomų atsakomųjų priemonių, Vyriausybė galėtų svarstyti apie ilgalaikį baltarusiškų prekių vežimo traukiniais per Lietuvą ribojimą.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

