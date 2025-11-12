Kondratovičius pyktį liejantiems vežėjams pasiūlė protestuoti Baltarusijoje

„Uždaro Baltarusija, bet protestuojame Lietuvoje. Manau, kad jie galėtų ir Baltarusijoje paprotestuoti. Ne mes gi jų neįsileidžiame, o jų neišleidžia baltarusiai, tad protestuoti ten būtų logiškas ir geras jų toks žingsnis. (...) Aišku, aš galbūt kažkiek šaržuoju, bet kartu reikia žiūrėti į visas problemas. Negalime pamiršti, kad tai yra mūsų lietuviškos įmonės ir mums reikia sužiūrėti, kad jie atgautų savo turtą – vilkikus ir puspriekabes“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
„Aleksandras Lukašenka neišleidžia sunkvežimių iš Baltarusijos, o mes kalbame apie kelių blokavimą Lietuvoje, tam kad mes atidarytume sieną. Tai šiek tiek toks sabotažas. Tiesa, aš suprantu tą situaciją – yra vežėjai, kurie kalbasi ir mes suprantame, kad sunku išlaukti. Jei mes (Vyriausybė – ELTA) nedėtume pastangų, tada būtų pagrindas tam, bet dabar mes tas pastangas dedame ir tam tikri sprendimai išeina“, – teigia Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Kalbėdamas apie susidariusią situaciją jis taip teigė, kad Lietuva galbūt siūlys Baltarusijai surengti abiejų šalių pasieniečių susitikimą, nes iš hibridinę ataką vykdančios, tikina V. Kondratovičius, valstybės pastebima geresnių signalų.
„Jie (Baltarusija – ELTA) sako, kad siūlo eiti susitikti ir kalbėtis apie tai (evakuacinio koridoriaus sienoje tarp Lietuvos ir Baltarusijos atidarymo – ELTA). Iš savo pusės, mes manome, kad irgi turime tam tikrų būdų, kaip galime bandyti situaciją spręsti nepolitiniame lygyje – galbūt siūlysime susitikimą pasieniečių lygmeniu, kad tuos dalykus apkalbėti. Dėl sienos, atrodo, kad jau matome tam tikrų judesių iš Baltarusijos“, – tikino V. Kondratovičius.
Sako, kad dar šią savaitę klausimą aptars Vyriausybė, vyks susitikimai su Lenkija ir Latvija
Anot jo, Ministrų kabinetas dar šią savaitę turėtų susitikti, kad ieškotų tolimesnių sprendimų problemai išspręsti, taip pat vyks diskusijos su šalimis kaimynėmis dėl veiksmų koordinavimo.
„Šią savaitę, artimiausiu metu, Vyriausybė tikrai susirinks šio klausimo spręsti. Užsienio reikalų ministras turi grįžti iš vizito, premjerė jau pasakė šiandien ryte, kad klausimas yra stebimas ir ieškomi sprendimai, kad vežėjai nenukentėtų“, – teigė ministras.
„Manau šią savaitę susiskambinsime (su Lenkija – ELTA). Trečiadienį vyksta susitikimas viceministrų lygiu, vėliau bus susitikimas su Latvija ir Lenkija dėl sienų kontrolės. Ten šie klausimai bus paliesti, aptarsime logistiką ir viską, kas aktualu regioniniame formate“, – tikino.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
Anksčiau skelbta, kad ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.