  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kondratovičius: Baltarusijoje strigusių vilkikų problemą gali išspręsti pasieniečiai

2025-11-12 12:02 / šaltinis: BNS
Minskui atsisakius atidaryti evakuacinį koridorių per laikinai uždarytą pasienį Baltarusijoje įstrigusiems Lietuvos vilkikams, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad esama ir kitų priemonių situacijai spręsti, pavyzdžiui, abiejų šalių pasieniečių lygiu.

„Turime tam tikrų sprendimų, kurie dar ne politiniame lygyje – bandysim išspręsti. Siūlysime gal pasieniečių lygio susitikimą, dar kažkokį, kad tuos dalykus apkalbėtume. Bet dėl sienos (atidarymo – BNS), tai manau, kad (...) nėra ko čia skubėti, kol matomi tam tikri judesiai iš Baltarusijos pusės“, – žurnalistams trečiadienį sakė V. Kondratovičius.

„Jie (Baltarusija – BNS) sako, kad siūlo eiti susitikti ir kalbėtis apie tai“, – kalbėjo ministras, paprašytas įvertinti neigiamą Minsko atsakymą į Lietuvos prašymą atidaryti sieną vilkikams.

Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas informavo, kad Baltarusijos pasienio vadovas trečiadienį informavo Lietuvą, jog nesutinka leisti Lietuvos vilkikams grįžti per laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.

