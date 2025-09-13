Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 žinios. Nauja NATO misija rytiniame Aljanso flange; Dviejų BMW avarija; Daugiau detalių apie Kirko žudiką

2025-09-13 18:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 18:27

Po Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkiją – nauja NATO atgrasymo misija rytiniame Aljanso flange. Pagrindinis misijos „Eastern Sentry“ tikslas bus kova su oro erdvės pažeidimais, ypač kova su dronais. Lietuva sako, kad tai nėra tik misija – tai NATO žinia Rusijai. Deja, žinutės Rusijai ir toliau nesiunčia Donaldas Trumpas. Jis pareiškė, kad sankcijų prieš Rusiją imsis tik tada, kai NATo šalys nustos pirkusios rusišką naftą.

Dviejų BMW avarija kelioms valandoms sutrikdė eismą Vilniuje judriame Savanorių prospekte. Susidūrę automobiliai vos neįskriejo į žmonių pilną stotelę. Žmones papiktino Jungtinėje Karalystėje registruoto BMW nUmeriai su įžeidžiančia fraze.

Amerikiečių pareigūnai pateikia daugiau detalių apie Donaldo Trumpo bičiulį Čarlį Kirką nušovusį 22-ejų studentą. Jis iš tvarkingos šeimos, o jo tėvai – respublikonai. Paaiškėjo ir tai, kad po Ameriką sukrėtusio taiklaus šūvio jis prisipažino tėvui, tačiau sakė, kad policijai „neprisiduos“, verčiau nusižudys. Pirmą kartą po Čarlio Kirko mirties prabilo ir jo žmona.

Daugiau naujienų – TV3 Žiniose. 

