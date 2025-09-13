TV3 žinios. Nauja NATO misija rytiniame Aljanso flange; Dviejų BMW avarija; Daugiau detalių apie Kirko žudiką

Dviejų BMW avarija kelioms valandoms sutrikdė eismą Vilniuje judriame Savanorių prospekte. Susidūrę automobiliai vos neįskriejo į žmonių pilną stotelę. Žmones papiktino Jungtinėje Karalystėje registruoto BMW nUmeriai su įžeidžiančia fraze.
Amerikiečių pareigūnai pateikia daugiau detalių apie Donaldo Trumpo bičiulį Čarlį Kirką nušovusį 22-ejų studentą. Jis iš tvarkingos šeimos, o jo tėvai – respublikonai. Paaiškėjo ir tai, kad po Ameriką sukrėtusio taiklaus šūvio jis prisipažino tėvui, tačiau sakė, kad policijai „neprisiduos“, verčiau nusižudys. Pirmą kartą po Čarlio Kirko mirties prabilo ir jo žmona.
Daugiau naujienų – TV3 Žiniose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!