„Mercedes-Benz“ pagaliau pripažino savo klaidą: į entuziastų mylimą modelį montuos naują variklį

Dabar gamintojas skubiai ieško būdų, kaip ištaisyti vieną didžiausių strateginių klaidų per pastarąjį dešimtmetį ir į legendinį modelį planuoja sumontuoti šešių cilindrų agregatą.
Eksperimentas, kuris nepasiteisino
Prieš trejus metus debiutavęs „C 63 AMG“ visiems sukėlė šoką. Vietoj charizmatiško V8 variklio po kapotu atsidūrė sunki, perdėtai komplikuota hibridinė sistema, kurios epicentre – didelio pajėgumo keturių cilindrų variklis. Ir galiausiai, visa tai „Mercedes-Benz“ parduoti už gerokai didesnę kainą.
Rinka į tokį eksperimentą sureagavo žaibiškai ir negailestingai – pardavimai krito į istorines žemumas. Nors „Mercedes“ ilgai bandė įtikinėti, kad klientai tiesiog „nesupranta“ naujos technologijos genialumo, užsakymų trūkumas, kurie paprastai dosniai papildo „Mercedes“ banko sąskaitą, privertė suklusti.
Keturis cilindrus iškeis į šešis
Gamintojo pardavimų ir rinkodaros vadovas Mathias Geiseris interviu žurnalui „Auto Express“ patvirtino: „Ten, kur dabar naudojame keturių cilindrų variklius, ateityje turėsite šešių cilindrų alternatyvą.“
Tačiau šis prisipažinimas kelia daugiau klausimų nei atsakymų. Kodėl ne V8? Nors „Mercedes“ anksčiau teigė, kad aštuonių cilindrų motoras fiziškai netelpa, viena Austrijos tiuningo įmonė įrodė, kad tai įmanoma.
Be to, ar šešių cilindrų variklis bus pakankamas argumentas prieš „BMW M3“ ir „Audi RS5“? Po tokio skaudaus antausio fanams, vien tik pasivyti konkurentus gali neužtekti – juos reikės pranokti.
Didžiausias iššūkis – laikas. Dabartinė C klasė jau įpusėjo savo gamybos ciklą. Variklio keitimas reikalauja didelių techninių pakeitimų, galbūt net kėbulo modifikavimo.
Spėti atlikti visus darbus iki planuoto modelio atnaujinimo yra beveik nerealu. Tai reiškia, kad „Mercedes“ savo klaidą gali ištaisyti tik su naujos kartos modeliu, o tai dar 3-4 metai prarastų klientų.
