„Mercedes-AMG“ nesako V8 varikliams „sudie“: kuriamas naujas agregatas, turėsiantis per 800 AG

Po itin nesėkmingo keturių cilindrų „AMG C63“ modelio debiuto, gamintojas pripažino klaidą ir, kaip praneša „Motor1“, jau kuria visiškai naują V8 variklį būsimiems galingiausiems modeliams.
Sprendimas grįžti prie aštuonių cilindrų – tiesioginė reakcija į klientų kritiką. Keturių cilindrų variklį gavęs „AMG C63“ patyrė visišką pardavimų fiasko, o elektriniai AMG modeliai taip pat nesulaukė tokio susidomėjimo, kokio tikėjosi gamintojas.
Tai privertė Štutgarto vadovus priimti radikalų sprendimą ir grįžti prie to, ko nori ištikimiausi markės gerbėjai.
Naujasis V8 variklis (tikėtinas kodas – M179) pakeis dabartinį, nuo 2014 m. naudojamą 4,0 litrų M178 agregatą.
Pastarasis „AMG GT Black Series“ versijoje pasiekė 720 AG, tad iš naujojo variklio tikimasi dar didesnės galios.
AMG produktų vystymo vadovas Steffenas Jastrowas jau anksčiau patvirtino, kad naujasis V8 galia pralenks „Black Series“.
Taip pat žadama greitesnė reakcija į akceleratoriaus paspaudimą ir didesnis efektyvumas, leisiantis atitikti „Euro 7“ taršos standartus.
AMG generalinis direktorius Michaelas Schiebe patvirtino, kad naujasis variklis turėtų debiutuoti 2027 metais ir bus gaminamas ir ateinantį dešimtmetį.
„Vis dar yra klientų, kurie nenori nieko kito, išskyrus V8 variklį. Todėl mes jį išlaikysime gamyboje tol, kol tai bus įmanoma“, – teigė M. Schiebe.
