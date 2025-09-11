Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Mercedes-AMG“ nesako V8 varikliams „sudie“: kuriamas naujas agregatas, turėsiantis per 800 AG

2025-09-11 16:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 16:00

Nepaisant visuotinės elektrifikacijos ir variklių mažinimo tendencijos, „Mercedes-Benz“ padalinys AMG ruošia staigmeną V8 entuziastams.

Mercedes-Benz Vision V (nuotr. gamintojo)
17

Nepaisant visuotinės elektrifikacijos ir variklių mažinimo tendencijos, „Mercedes-Benz“ padalinys AMG ruošia staigmeną V8 entuziastams.

REKLAMA
0

Po itin nesėkmingo keturių cilindrų „AMG C63“ modelio debiuto, gamintojas pripažino klaidą ir, kaip praneša „Motor1“, jau kuria visiškai naują V8 variklį būsimiems galingiausiems modeliams.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mercedes-AMG GT XX“ koncepcija
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Mercedes-AMG GT XX“ koncepcija

Sprendimas grįžti prie aštuonių cilindrų – tiesioginė reakcija į klientų kritiką. Keturių cilindrų variklį gavęs „AMG C63“ patyrė visišką pardavimų fiasko, o elektriniai AMG modeliai taip pat nesulaukė tokio susidomėjimo, kokio tikėjosi gamintojas.

REKLAMA
REKLAMA

Tai privertė Štutgarto vadovus priimti radikalų sprendimą ir grįžti prie to, ko nori ištikimiausi markės gerbėjai.

REKLAMA

Naujasis V8 variklis (tikėtinas kodas – M179) pakeis dabartinį, nuo 2014 m. naudojamą 4,0 litrų M178 agregatą.

Pastarasis „AMG GT Black Series“ versijoje pasiekė 720 AG, tad iš naujojo variklio tikimasi dar didesnės galios.

AMG produktų vystymo vadovas Steffenas Jastrowas jau anksčiau patvirtino, kad naujasis V8 galia pralenks „Black Series“.

Taip pat žadama greitesnė reakcija į akceleratoriaus paspaudimą ir didesnis efektyvumas, leisiantis atitikti „Euro 7“ taršos standartus.

REKLAMA
REKLAMA

AMG generalinis direktorius Michaelas Schiebe patvirtino, kad naujasis variklis turėtų debiutuoti 2027 metais ir bus gaminamas ir ateinantį dešimtmetį.

„Vis dar yra klientų, kurie nenori nieko kito, išskyrus V8 variklį. Todėl mes jį išlaikysime gamyboje tol, kol tai bus įmanoma“, – teigė M. Schiebe.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų