  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Lietuvoje pristatyti elektriniai „Mercedes-Benz“ sunkvežimiai: slypi 600 kWh baterija

2025-09-11 12:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 12:24

Lietuvoje oficialiai pristatyti pirmieji tolimiesiems pervežimams skirti elektriniai vilkikai „Mercedes-Benz eActros 600“.

Elektrinis „Mercedes-Benz Actros“ (nuotr. gamintojo)

Lietuvoje oficialiai pristatyti pirmieji tolimiesiems pervežimams skirti elektriniai vilkikai „Mercedes-Benz eActros 600".

0

Šis modelis, jau spėjęs pelnyti prestižinį „Metų sunkvežimio 2025“ apdovanojimą, žymi naują erą logistikos sektoriaus elektrifikacijoje. Pirmieji du vilkikai rugpjūčio pabaigoje buvo perduoti vienai didžiausių šalyje logistikos įmonių – „Finėjas Įmonių Grupei“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Iki šiol elektriniai sunkvežimiai buvo naudojami daugiausia trumpesniuose maršrutuose, tačiau „eActros 600“ pritaikytas tolimiesiems reisams.

Jame sumontuota daugiau nei 600 kWh talpos ilgaamžė ličio geležies fosfato (LFP) baterija, leidžianti viena įkrova nuvažiuoti iki 500 km.

Gamintojo teigimu, derinant įkrovimą su privalomomis vairuotojų poilsio pertraukomis, per dieną galima įveikti ir daugiau nei 1000 km. Baterija suprojektuota taip, kad net po 1,2 mln. km išlaikytų daugiau nei 80 proc. talpos.

„Įtraukdami eActros 600 į savo parką, žengiame dar vieną žingsnį link tvaresnės logistikos. Norime kaupti patirtį su šia technologija, kad galėtume pasiūlyti klientams jų poreikius atitinkančius sprendimus“, – teigė „Finėjas Įmonių Grupės“ vadovas Vaidotas Lenktys.

Jam antrino „Veho Lietuva“ atstovas Paulius Kraučiūnas: „Elektrifikacija pasiekė tolimųjų reisų transportą. Šie pirmieji vilkikai Lietuvoje rodo, kad rinkai atsiveria realios galimybės mažinti emisijas ir išlaikyti didelį efektyvumą.“

Prieš pradedant serijinę gamybą, „eActros 600“ patikimumas buvo patikrintas ekstremaliomis sąlygomis.

Bandomieji vilkikai su 40 tonų kroviniu įveikė dešimtis tūkstančių kilometrų Europos keliais – nuo Ispanijos karščių iki Skandinavijos šalčių, įrodydami, kad yra pasirengę realiam darbui.

