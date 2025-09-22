Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tuskas: Lenkijai grėsmę keliančius skraidančius objektus numušinėsime

2025-09-22 15:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 15:01

NATO narė Lenkija žada nedvejodama numušti objektus, kurie pažeidžia jos oro erdvę ir kelia jai grėsmę, o mažiau aiškiose situacijose laikytis atsargesnio požiūrio, šalies premjero pirmadienį išsakytus teiginius cituoja lenkų naujienų portalas „TVP World“.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
10

NATO narė Lenkija žada nedvejodama numušti objektus, kurie pažeidžia jos oro erdvę ir kelia jai grėsmę, o mažiau aiškiose situacijose laikytis atsargesnio požiūrio, šalies premjero pirmadienį išsakytus teiginius cituoja lenkų naujienų portalas „TVP World".

0

Estijos teigimu, trys Rusijos naikintuvai penktadienį pažeidė jos oro erdvę, o tai sustiprino NATO lyderių įsitikinimą, kad Maskva bando išbandyti aljanso pasirengimą ir ryžtą, todėl pasigirsta raginimų imtis griežtų atsakomųjų priemonių. Šiam incidentui aptarti pirmadienį susitinka Jungtinių Tautų Saugumo Taryba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija pirmadienį pareiškė, esą teiginys, jog jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, yra melagingas ir skirtas įtampai eskaluoti.

Įtariamas įsibrovimas į Estijos oro erdvę įvyko po to, kai rugsėjo 9–10 d. naktį. daugiau nei 20 Rusijos dronų įsiveržė į Lenkijos oro erdvę. 

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Penktadienį Lenkija taip pat pareiškė, kad du Rusijos naikintuvai pažeidė „Petrobaltic“ gręžimo platformos saugos zoną Baltijos jūroje.

„Mes priimsime sprendimą numušti skraidančius objektus, kai jie pažeidžia mūsų teritoriją ir skrenda virš Lenkijos – dėl to nekyla jokių diskusijų“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė Donaldas Tuskas.

„Kai susiduriame su ne visiškai aiškiomis situacijomis, pavyzdžiui, neseniai įvykusiu Rusijos naikintuvų skrydžiu virš „Petrobaltic“ platformos – tačiau be jokio pažeidimo, nes tai nėra mūsų teritoriniai vandenys – prieš nusprendžiant imtis veiksmų, kurie galėtų išprovokuoti labai aštrią konflikto fazę, reikės labai gerai pagalvoti“, – pridūrė jis.

D. Tuskas sakė, kad jis taip pat turėtų būti tikras, jog Lenkija neliks viena, jei konfliktas pradėtų eskaluotis.

„Taip pat turiu būti visiškai tikras, kad visi sąjungininkai elgsis lygiai taip pat, kaip ir mes“, – sakė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

