Naujos sankcijos Rusijai pakurstė naftos kainų kilimą

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina pirmadienio ryte ūgtelėjo 0,59 proc. iki 67 JAV dolerių už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,6 proc. iki 62,7 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Savaitgalį pasirodę pranešimai apie Rusijos oro smūgius vakarų Ukrainoje netoli Lenkijos sienos, apie oro erdvės pažeidimus Estijoje ir Rusijos karinio lėktuvo įskridimą į neutralią oro erdvę virš Baltijos jūros sukėlė susirūpinimą.
Tuo tarpu ES penktadienį pasiūlė 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, kuriame, be kita ko, numatytas draudimas importuoti rusiškas suskystintas gamtines dujas (SGD), taip pat apribojimai dar 118 „šešėlinio laivyno“ laivų ir Kinijos bei kitoms rusišką naftą perkančioms užsienio bendrovėms, siekiant dar padidinti spaudimą Maskvai baigti karą Ukrainoje.
Visgi naftos kainų kilimas dėl nuolatinio susirūpinimo dėl didelės pasiūlos ir silpstančios paklausos yra ribotas.
