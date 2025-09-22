JAV pasiuntinys Jungtinėse Tautose pažadėjo „ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“

„Kaip sakėme prieš devynias dienas, Jungtinės Valstijos palaiko savo NATO sąjungininkes, susiduriančias su jų oro erdvės pažeidimais. Ir noriu pasinaudoti šia pirmąja proga pakartoti ir pabrėžti, kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkės gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – sakė ambasadorius Mike'as Waltzas.
