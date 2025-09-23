Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estija: Rusija ne tik pažeidė šalies oro erdvę, bet ir akivaizdžiai melavo

2025-09-23 09:47 / šaltinis: BNS
2025-09-23 09:47

Estų užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pirmadienį Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje pareiškė, kad Rusija ne tik pažeidė Estijos oro erdvę, bet ir, komentuodama šį incidentą, akivaizdžiai melavo.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estų užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pirmadienį Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje pareiškė, kad Rusija ne tik pažeidė Estijos oro erdvę, bet ir, komentuodama šį incidentą, akivaizdžiai melavo.

REKLAMA
0

Užsienio reikalų ministras paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų daugiau nei trejus metus trunkančią plataus masto invaziją į Ukrainą, taip pat jos keliamą grėsmę taikai ir saugumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministro, Estija pirmadienį JT Saugumo Tarybos posėdyje, sušauktame po penktadienio incidento, kai Rusijos naikintuvai pažeidė estų oro erdvę, sulaukė plataus palaikymo – prie šalies pareiškimo prisijungė 50 valstybių ir Europos Sąjunga (ES).

REKLAMA
REKLAMA

Trys Rusijos MiG-31 naikintuvai penktadienį pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. ES ir NATO pasmerkė tai kaip naują pavojingą provokaciją, tačiau Maskva tai neigė.

REKLAMA

NATO oro gynybos paramos misijai Baltijos šalyse priskirti Italijos F-35 naikintuvai kartu su Švedijos ir Suomijos aviacija buvo pakelti perimti Rusijos naikintuvus ir juos įspėti.

Pirmadienį Rusija neigė, kad jos lėktuvai pažeidė NATO oro erdvę, ir perspėjo, kad tokius kaltinimus pateikiančios šalys rizikuoja „padidinti įtampą“.

M. Tsahkna pareiškė, kad penktadienio incidentu Rusija – nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė – akivaizdžiai ir neatsakingai pažeidė Estijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, JT Chartiją bei tarptautinę teisę.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien esame čia, JT Saugumo Taryboje, nes Estijos oro erdvės pažeidimas rūpi ne tik Estijai, bet ir visai tarptautinei bendruomenei. Tai yra platesnio Rusijos veiksmų modelio dalis, apimanti jau ketvirtus metus trunkantį agresyvų karą prieš Ukrainą ir NATO valstybių narių sienų pažeidimą“, – sakė estų ministras, turėdamas omenyje Rusijos neseniai įvykdytus Lenkijos ir Estijos oro erdvės pažeidimus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pavojingas Rusijos elgesys negali ir neturi būti toleruojamas, nes jis ne tik rimtai pakenktų JT Chartijai ir tarptautinei teisei, bet ir sukurtų itin pavojingą precedentą, skatindamas tolesnę agresiją, didindamas regioninę ir pasaulinę įtampą ir galiausiai keldamas grėsmę taikai ir saugumui visame pasaulyje“, – pabrėžė jis. 

„Dar kartą raginu Rusijos Federaciją nedelsiant nutraukti agresijos karą prieš suverenią Ukrainą, laikytis savo įsipareigojimų pagal JT Chartiją ir nutraukti visas provokacijas bei grasinimus kaimyninių šalių suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“, – tęsė M. Tsahkna.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)
NATO surengs pokalbius dėl Rusijos naikintuvų įsiveržimo į Estijos oro erdvę (2)
Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Estija: JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį dėl Rusijos įvykdyto oro erdvės pažeidimo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų