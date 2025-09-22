Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO surengs pokalbius dėl Rusijos naikintuvų įsiveržimo į Estijos oro erdvę

2025-09-22 12:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 12:09

NATO ambasadoriai antradienį surengs pokalbius dėl Rusijos naikintuvų įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo, Talinui sušaukus skubias konsultacijas pagal Aljanso steigimo sutarties ketvirtąjį straipsnį. 

Lenkijos naikintuvai (nuotr. SCANPIX)

NATO ambasadoriai antradienį surengs pokalbius dėl Rusijos naikintuvų įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo, Talinui sušaukus skubias konsultacijas pagal Aljanso steigimo sutarties ketvirtąjį straipsnį. 

REKLAMA
1

NATO pakėlė naikintuvus, kai penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo apie 12 minučių. Estija tai pavadino nauja pavojinga provokacijas, Maskva tai neigė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estija nedelsdama paragino surengti skubias derybas su NATO sąjungininkėmis, praėjus mažiau nei dviem savaitėms, kai tą patį padarė Lenkija po Rusijos dronų įsiveržimo į jos oro erdvę.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal 4-ąjį straipsnį bet kuri narė gali sušaukti skubias diskusijas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus. Antradienio derybos bus trečias kartas nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m., kai aktyvuojamas 4-asis straipsnis, ir devintas kartas per 79 metų Aljanso istoriją. 

REKLAMA

NATO kolektyvinis saugumas grindžiamas 5-jo straipsnio principu: jei viena narė užpuolama, visas Aljansas stoja ją ginti. Šis straipsnis per NATO istoriją buvo pritaikytas tik vieną kartą – po 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolių Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Lenkijai dėl dronų įsiveržimo aktyvavus 4-ąjį straipsnį, NATO paskelbė, kad stiprina gynybą rytiniame flange, siekdama geriau apsaugoti savo sieną. 

Estija taip pat pranešė, kad pirmadienį Jungtinių Tautų Saugumo Taryba sušauks posėdį dėl Rusijos naikintuvų įsiveržimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Estija: JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį dėl Rusijos įvykdyto oro erdvės pažeidimo
Kristenas Michalas (nuotr. SCANPIX)
Dėl Rusijos lėktuvų įsibrovimo Estija prašys aktyvuoti NATO 4-ąjį straipsnį (17)
MiG-31 (nuotr. SCANPIX)
„Dar vienas Rusijos neapgalvoto elgesio pavyzdys“: NATO įvertino incidentą Estijoje (17)
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų (nuotr. SCANPIX)
Po Rusijos dronų atakos Lenkijoje – sąjungininkai imasi veiksmų (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų