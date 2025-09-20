Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
TV3 naujienos > Užsienis

Vienišius be kompromisų: paslaptingasis NATO vadovo gyvenimas

2025-09-20 16:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-20 16:00

58-erių NATO generalinis sekretorius Markas Rutte garsėja uždarumu ir kruopščiai saugomu asmeniniu gyvenimu. Anot portalo „Gordon“, politikas vertina paprastumą, mėgaujasi vienatve ir yra itin pasišventęs darbui. Jis taip sąžiningai laikosi ir kitiems taikomų taisyklių, kad net nevyko aplankyti savo mirštančios ir labai mylėtos motinos koronaviruso lokdauno Nyderlanduose metu.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

Šeima lydima nelaimių

Vieno garsiausių politikų šeimą nuolat lydėjo nelaimės. Jo tėvas didžiąją gyvenimo dalį praleido Indonezijoje, buvusioje Olandijos kolonijoje. Antrojo pasaulinio karo sumaištyje jis buvo įkalintas darbo stovykloje, o jo žmona, M. Rutte trijų vyresniųjų brolių ir seserų motina, neišgyveno.

Po žmonos mirties tėvas vėl sukūrė šeimą Indonezijoje, vedė savo žmonos jaunesniąją seserį ir susilaukė dar trijų vaikų. Tačiau gyvenimas vėl buvo negailestingas: nacionalistinių nuotaikų bangos metu olandų verslas buvo konfiskuotas, o šeima priversta išvykti. Nepasiturinčiai šeimai teko pradėti naują gyvenimą Hagoje.

1967 m. vasario 14 d. gimė M. Rutte – jauniausias šeimos vaikas. Jo tėvas jau buvo vyresnio amžiaus, o kai kurie broliai ir seserys net dešimtmečiais vyresni. Pasak „Politico“, nelaimės šeimos neapleido ir toliau: vaikino gyvenimą pakeitė vyresniojo brolio mirtis nuo AIDS.

„Jo mirtis radikaliai pakeitė mano požiūrį į gyvenimą. Supratau, kad gyvensiu tik vieną kartą. Nėra generalinės repeticijos, yra tik vienas pasirodymas“, – sakė M. Rutte.

Disciplinos kaina

Tapęs politiku, M. Rutte išsiskyrė uždarumu ir disciplina. Laisvalaikį jis dažnai leisdavo su motina, o griežtas požiūris į taisykles yra viena ryškiausių jo savybių. Kaip rašo „The New York Times“, daugelio nestebino tai, kad laikydamasis Nyderlandų koronaviruso politikos, jis nelankė savo 96-erių metų motinos slaugos namuose. Ji mirė praėjus vos kelioms savaitėms nuo karantino pradžios.

Kiek vėliau, M. Rutte biuras pranešė, kad, laikydamasis taisyklių, jis galėjo būti su motina tik jos paskutinę naktį.

Vengia prabangos ir viešumo

Vienas žinomiausių politikų renkasi paprastumą vietoj prabangos: jis pats moka už kavą, atsisako tarnybos išlaidų kompensacijų ir daugelį metų vengė išmaniųjų telefonų, mieliau naudodamas seną „Nokia“. Gyvena vienas, retai gamina, vairuoja seną „Saab“ ir kasmet ilsisi  tame pačiame kotedže. Nors daugeliui netikėta, būdamas Nyderlandų ministru pirmininku jis ne kartą buvo pastebėtas mėgaujantis elektroninės muzikos festivaliais, kur linksmai šokdavo kartu su kitais dalyviais. Vis dėlto pagrindinė jo aistra lieka politika ir darbas.

„Jis yra blaiviausias iš visų Europos lyderių. Jis turi labai mažai asmeninių daiktų, visiškai nesidomi materialinėmis gėrybėmis ir tiesiogine prasme skiria 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę savo darbui“, – sakė Diederikas Samsomas, buvęs Darbo partijos lyderis, kuris kartu su M. Rutte vadovavo koalicijos kabinetui.

„Gyvenu pilnavertį gyvenimą“

Politiko uždarumas ilgainiui paskatino nemažai apkalbų, tarp jų – spėliones, kad M. Rutte esą yra homoseksualus. Pasak „DutchNews“, interviu metu M. Rutte prisipažino, kad nuo universiteto laikų neturėjo jokių ilgalaikių santykių: „Turiu keletą labai artimų draugų, kuriuos pažįstu nuo jaunystės arba studijų laikų. Gyvenu pilnavertį gyvenimą ir esu laimingas, bet kartais pasiilgstu turėti antrą pusę.“ Paklaustas, ar yra gėjus, M. Rutte atsakė, kad ne, ir pridūrė: „Paskutinė tabu tema Nyderlanduose yra gyvenimas vienatvėje.“

Kaip rašoma šaltinyje, M. Rutte itin saugo savo privatų gyvenimą net nuo pažįstamų. Autorė, rašiusi knygą apie jį, teigė apklaususi daugelį jo bičiulių, tačiau nė vienas iš jų niekada nebuvo lankęsis jo namuose – tai, pasak žurnalistės, Nyderlanduose labai neįprasta. Nepaisant uždarumo, politikas turi kelis artimus draugus, tarp jų olandus žurnalistą Jortą Kelderį ir politiką Koeną Peterseneną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

2025-09-20 16:08
Ukraina laimėjo,tik frontas juda ne ta kryptim.
