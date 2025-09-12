Rutte: NATO stiprins pajėgas rytiniame flange

„NATO inicijuoja „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichu sakė M. Rutte.
„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis, o joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją, ištekliai“, – nurodė M. Rutte.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!