TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estija: JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį dėl Rusijos įvykdyto oro erdvės pažeidimo

2025-09-21 13:54 / šaltinis: BNS
2025-09-21 13:54



Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estų užsienio reikalų ministerija sekmadienį pranešė, kad Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba kitą savaitę surengs skubų posėdį dėl trijų Rusijos naikintuvų įsiveržimo į Estijos oro erdvę.

Trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį pažeidė Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. Europos Sąjunga (ES) ir NATO apkaltino Maskvą nauja „labai pavojinga provokacija“, tačiau Maskva tai neigė.

Italijos F-35 naikintuvai, kurie yra atsakingi už Baltijos šalių oro erdvės stebėseną, kartu su Švedijos ir Suomijos lėktuvais buvo pakelti perimti Rusijos naikintuvus ir juos įspėti. 

„Rugsėjo 22 dieną (...) JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį reaguodama į praėjusį penktadienį Rusijos įvykdytą įžūlų Estijos oro erdvės pažeidimą“, – sakoma ministerijos pranešime.

Tai pirmas kartas per 34 Estijos narystės JT metus, kai ES ir NATO narė – tvirta Ukrainos rėmėja – oficialiai paprašė sušaukti skubų Saugumo Tarybos posėdį.

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna teigė, kad šis pažeidimas yra „platesnio Rusijos eskalacijos modelio, tiek regioniniu, tiek pasauliniu mastu, dalis“, po to, kai anksčiau šį mėnesį buvo pažeista Lenkijos ir Rumunijos oro erdvė.

„Toks elgesys reikalauja tarptautinio atsako“, – sakė M. Tsahkna.

