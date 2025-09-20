Estijos pareigūnai: Rusijos naikintuvai ignoravo NATO pilotų signalus

Šis įsibrovimas į Estijos oro erdvę, kuris tęsėsi 12 minučių, buvo naujausias Aljanso gebėjimo reaguoti į Rusijos oro grėsmes išbandymas po to, kai rugsėjo 10-ąją į Lenkijos oro erdvę įskrido apie 20 Rusijos dronų.
Talinui pranešus, kad trys Rusijos naikintuvai penktadienį be leidimo įskrido į šalies teritoriją, Rusijos gynybos ministerija šeštadienį paneigė, kad jos orlaiviai pažeidė Estijos oro erdvę.
Estijos pareigūnai tai atmetė, pareiškę, kad pažeidimas buvo patvirtintas radaru ir vizualiu kontaktu, ir spėjo, kad tai gali būti taktika, kuria siekiama atitraukti Vakarų išteklius nuo Ukrainos.
Estijos kariuomenė pranešė, kad Rusijos naikintuvai MiG-31 į Estijos oro erdvę įskrido penktadienį 9 val. 58 min. vietos laiku Vaindlo – mažos salos, esančios Baltijos jūros Suomijos įlankoje – rajone ir joje išbuvo iki 10 val. 10 minučių.
Užsienio reikalų ministerija pareiškime pabrėžė, kad tai buvo jau ketvirtasis Rusijos šiemet įvykdytas Estijos oro erdvės pažeidimas.
Estijos karinės žvalgybos centro vadas pulkininkas Antis Kiviselgas naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, jog vis dar „reikia patvirtinti“, ar sienos pažeidimas buvo tyčinis. Visgi jis sakė, kad Rusijos naikintuvai „turėjo žinoti, kad jie yra (Estijos) oro erdvėje“.
A. Kiviselgas sakė, kad Rusijos pilotai nekėlė „karinės grėsmės“.
Tačiau, nors jie patvirtino gavę pranešimą iš naikintuvus F-35 pilotavusių Italijos pilotų, jie jį aiškiai ignoravo ir „iš tikrųjų nesilaikė ženklų“, o tai iš dalies paaiškina, kodėl jie taip ilgai buvo Estijos oro erdvėje, pridūrė jis.
„Kodėl jie to nepadarė, tai klausimas Rusijos pilotams“, – sakė A. Kiviselgas.
