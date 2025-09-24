Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks” namų rungtynių sezoną pradeda akistata su Kyjivo „Capitals” ledo ritulininkais

2025-09-24 15:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 15:01

Rytoj Vilniaus „Pramogų arenoje“ Lietuvos čempionai Vilniaus „Hockey Punks“ namuose susitiks su OHL Baltijos ledo ritulio lygos naujoke – Ukrainos Kyivo „Capitals“ komanda.

Dovydas Kulevičius | Komandos nuotr.

Rytoj Vilniaus „Pramogų arenoje" Lietuvos čempionai Vilniaus „Hockey Punks" namuose susitiks su OHL Baltijos ledo ritulio lygos naujoke – Ukrainos Kyivo „Capitals" komanda.

0

Naujasis „Hockey Punks“ treneris Dovydas Kulevičius – turime judėti į priekį

Po Mindaugo Kiero mirties sostinės klubo vyrų komandos vyriausiojo trenerio pareigas perėmė ilgametis šalies rinktinės žaidėjas Dovydas Kulevičius, pastaruoju metų dirbęs su šalies jaunių ir jaunimo rinktinėmis. Debiutas naujose pareigose buvo gana permainingas – pirmose sezono rungtynėse Liepojoje komanda nepaisant pralaimėjimo kovėsi gerai. Tačiau vėliau sekė dvejos išvykos rungtynės su Rygos „Prizma“ ir ypatingai Jelgavoje su OHL Baltijos lygos vicečempionais, kurias labiau norėtųsi pamiršti – „Hockey Punks“ ledo ritulininkams trūko ne tik kokybės, bet ir noro kautis aikštėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pradžia nelengva, nes atrodo, kad trūksta laiko susižaidimui, bet judame šiuo klausimu į priekį. Tikiuosi, kad pirmosiose namų rungtynėse pavyks persilaužti į gerąją pusę, nes aš kaip ir kiekvienas treneris turiu savo filosofiją, prie kurios vieni žaidėjai adaptuojasi greičiau, o kitiems reikia daugiau laiko. Keista, bet taip atrodė, kad paskutinėse rungtynėse kai kurie žaidėjai nesupranta ar pamiršo, dėl ko šį sezoną turime žaisti. Motyvacijos turi tikrai pakakti, reikia keisti mąstymą.

Rytdienos rungtynėse prieš Kyivo „Capitals“ duosime šansą ir vienam kitam žaidėjui, kuris šį sezoną dar nežaidė, bus pasikeitimų ir pačiuose penketukuose.

Naujose pareigose jaučiuosi neblogai, bet, aišku, ne taip norėjosi tapti pagrindiniu treneriu. Noriu, kad sunkiai dirbtume ir įdėtume pastangų tiek treniruotėse, tiek rungtynėse – turime judėti į priekį“, – sako D. Kulevičius.

OHL Baltijos lyga plečia geografiją

Praėjusį sezoną „Hockey Punks“ komanda irgi startavo lėtai, bet galų gale 2025-ųjų pradžioje atrado savo žaidimą, sezono pabaigoje sulipdė įspūdingą 7-ių rungtynių pergalingą seriją, kuri vilniečiams atnešė ne tik patekimą į pirmenybių pusfinalį, bet ir jau antrą kartą iškovotą Lietuvos čempionų titulą.

Tačiau pakartoti praėjusio sezono žygdarbį vilniečiams šiemet bus kur kas sunkiau. OHL Baltijos ledo ritulio lygos gretas nuo rudens papildė bene didžiausią biudžetą lygoje turinti rytojaus „Hockey Punks“ varžovė Kyivo „Capitals“, taip pat ilgus metus svarbiu Latvijos ledo ritulio centru esanti Liepojos ledo ritulio komanda

„Manau, kad pernai „Hockey Punks“ kartu su trečiąją vietą užėmusiu Talino „Panter“ klubu privertė mūsų regiono ledo ritulio lyderius latvius susimąstyti – ketvirtuke stipriausiųjų Baltijos šalių ledo ritulio komandų tarpe atsiradome mes ir estai. Nepaisant to, kad finale kovojo du kol kas akivaizdžiai stipresni latvių klubai, tačiau tiek „pankai“ ar estai, tiek Elektrėnų „Energijos“ ledo ritulininkai kai kuriose rungtynės mesdavo iššūkį ir lyderiams.

Šiemet lygą papildė ukrainiečiai ir Liepojos komanda, kitą sezoną į lygą planuoja grįžti savo problemas išsisprendęs Daugpilio klubas. Baltijos lygos lygis jau dabar yra pakankamai neblogas, todėl mums svarbu sugebėti išlikti konkurencingiems“, – sako „Hockey Punks“ vadovas Šarūnas Kuliešius.

„Šiandienai mums, kad galėtume lygiai kautis su lygos lyderiais visų pirma reikia susitvarkyti tai, kas vyksta galvose. Taip pat visuomet opus yra biudžeto klausimas. Kai mes latvius tik kažkur pradedame vytis jie iš karto deda gerą žingsnį į priekį, o mums atsakyti į tai užtrunka ilgiau. Kalbėdamas apie tai turiu omenyje paskutinius dvidešimt metų, nes anksčiau žaidžiau Latvijos lygoje kaip žaidėjas ir puikiai viską pamenu“, – kalba Š. Kuliešius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

