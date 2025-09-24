Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva

Šeštadienį Druskininkuose – Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato kulminacija

2025-09-24 15:04
2025-09-24 15:04

Praėjusį savaitgalį Druskininkų apylinkėse finišavo Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionatas, o jau artėjantį šeštadienį čia nuskambės ir finalinis Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato akordas „Mototoja Race Druskininkai“. Tradiciškai su Druskininkų turizmo dienomis sutampantį sezono pabaigtuvių renginį čia organizuoja VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“.

Šeštadienį Druskininkuose – Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato kulminacija | Organizatorių nuotr.

1

Finalinio Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapo lenktynėms organizatoriai ir vėl pasirinko Gardino gatvę, kurioje tradiciškai vyksta šios disciplinos lenktynės. Dalyvių čia lauks ne tik puiki asfalto danga, bet ir meistriškumo pareikalausianti trasos konfigūracija. Be to, paskutiniame etape iškovoti taškai bus dauginami iš 1,5 koeficiento, o tai reiškia, kad būtent šiame etape ir gali įvykti lemtingos permainos kai kuriose klasėse.

„Paskutiniame etape tradiciškai vyksta aršiausia viso sezono kova dėl čempionato prizinių vietų. Turime 120 registruotų dalyvių ir gero oro prognozę. Šį savaitgalį, taip pat Druskininkuose vyks Turizmo dienos, todėl veiklos netruks nei „Mototoja Race Druskininkai“ dalyviams, nei žiūrovams“,– sakė renginio organizatorius Lukas Jaruševičius.

Likus vienam, šeštajam etapui itin karšta ir rezultatų lentelėse. SGC-1 įskaitoje arčiausiai čempiono titulo yra Artūras Kazakauskas, kuris puikiai žino šios trasos bortų kietumą. Lyderio sąskaitoje – 53 taškai. 45 taškus turi ir antroje vietoje žengia Lukas Staškūnas. Trečias su 38 taškais – Paulius Bielinis.

SGC-2 klasėje aukščiausiai klasifikuojamas Vytenis Butkevičius su 52 taškais. Kova dėl likusių pozicijų bus išties intriguojanti, kadangi kol kas antras su 39 balais yra Algirdas Gricius. 36 taškus turi ir trečias žengia Tadas Malinauskas, tačiau jam į nugarą kvėpuoja net du, vos tašku mažiau turintys pilotai Justas Eimontas ir Rytis Jankevičius.

SGC-3 klasėje prognozuojama itin arši kova dėl nugalėtojo vardo. Likus vienam etapui su 41 tašku pirmauja Tomas Kuzmarskas. Vos vienu tašku nuo jo atsilieka Darius Kliaudaitis. 38 taškus yra surinkęs sezono debiutantas ir ne vieną senbuvį nustebinęs Gytis Tepcovas.

SGC-4 kategorijoje pirmauja Mindaugas Rickevičius. Jis turi 50 tašku ir 12 taškų lenkia antroje vietoje klasifikuojamą Lauryną Gončauską. Andrius Macys su 31 tašku klasifikuojamas trečioje pozicijoje. Analogiška seka pilotai išsirikiavę ir OC klasėje, tik čia Mindaugas Rickevičius turi 52 taškus, o Laurynas Gončauskas su Andriumi Maciu atitinkamai 34 ir 32 balus.

Komandinėje įskaitoje pirmauja „Automotive.lt“ rinktinė. Jie turi 54 taškus. 47 taškai yra ekipos „Trys su puse vožtuvo“ sąskaitoje. 41 tašką turi ir vos tašku persekiotojus lenkia bei treti rikiuojasi „Ovoko X Flameris Racing“.

