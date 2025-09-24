Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis griežtai kreipėsi į lyderius: „Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“

2025-09-24 16:42 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-24 16:42

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį kreipėsi į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją ir pareiškė, kad „tik mes patys galime užtikrinti savo saugumą“, rašo „Sky news“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
36

REKLAMA

1

Jis perspėjo Generalinę Asamblėją, kad tik jėga gali užtikrinti taiką.

„Nėra jokių saugumo garantijų, išskyrus ginkluotus draugus“, – sako V. Zelenskis.

„Ginklai nusprendžia, kas išgyvens. Jūsų Ekscelencijos, jūs puikiai žinote, kad tarptautinė teisė neveikia visiškai, jei neturite galingų draugų, kurie tikrai pasiryžę ją ginti. Ir net tai neveikia be ginklų“, – pabrėžė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Zelenskis pasisakė apie dronus Lenkijoje

Savo kalboje V. Zelenskis priminė, kad „Rusijos karas prieš mano šalį tęsiasi, žmonės vis dar miršta kiekvieną savaitę“.

„Tačiau nėra paliaubų, nes Rusija atsisako“, – sako jis.

„Rusija pagrobė tūkstančius Ukrainos vaikų, ir mes kai kuriuos iš jų sugrąžinome, ir aš dėkoju visiems, kurie padėjo, bet kiek laiko užtruks, kol juos visus sugrąžinsime namo?“ – klausia V. Zelenskis.

Anot jo, „beprotybė tęsiasi“, 19 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę ir tik keturi buvo numušti.

„Laimei, jie nebuvo „Shahed“ ar dar pavojingesni, kitaip pasekmės būtų buvusios siaubingos“, – priduria jis.

„Estija pirmą kartą istorijoje turėjo sušaukti Saugumo Tarybos posėdį, nes Rusijos naikintuvai sąmoningai įskrido į jos oro erdvę“, – sako jis.

