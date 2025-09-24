Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis: Europa negali sau leisti prarasti Moldovą

2025-09-24 17:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 17:35

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį įspėjo, kad Europa negali sau leisti prarasti strategiškai svarbią Moldovą, kuriai gresia patekti į Maskvos įtakos sferą.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Rusija bando padaryti Moldovai tai, ką Iranas kadaise padarė Libanui, o pasaulio reakcija vėl yra nepakankama. Mes jau praradome Sakartvelą Europoje (...) ir jau daugelį metų Baltarusija taip pat artėja prie priklausomybės nuo Rusijos. Europa negali sau leisti prarasti ir Moldovos“, – sakė jis Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.

Artėjant sekmadienį vykstantiems Moldovos parlamento rinkimams, internete plinta klastotės ir nepagrįsti kaltinimai šalies proeupietiškai prezidentei Maiai Sandu, o analitikai perspėja, kad valstybė tapo Maskvos informacinio karo Europoje „bandymų poligonu“.

