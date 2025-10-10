Kremlius aiškina, kodėl sustojo taikos procesas: „Nėra pozityvumo iš Kyjivo“

„Jis sustabdytas dėl Kyjivo režimo nenoro kažkaip atsakyti į mūsų pateiktus klausimus“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas rusų propagandistui Pavelui Zarubinui.
Ukraina, anot jo, neatsako į perduotą dokumento projektą. Kyjivas esą nereaguoja į pasiūlymą sudaryti tris darbo grupes.
Rusija yra nusitekusi optimistiškai dėl Ankoridžo dvasios, tik iš Kyjivo pusės nėra pozityvumo, sakė D. Peskovas. Maskva, pasak jo, tikisi, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas išlaikys politinę valią siekti taikaus sprendimo.
Trumpo ir Putino susitikimas rezultatų nedavė
Ankoridže Aliaskoje rugpjūčio viduryje D. Trumpas susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau apčiuopiamų rezultatų dėl greitos taikos Ukrainoje viršūnių susitikimas nedavė.
Rusija daugiau kaip pusketvirtų metų kariauja prieš Ukrainą. Maskvos ir Kyjivo delegacijos nuo gegužės kelis kartus susitiko tiesioginių derybų Stambule Turkijoje. Nuo tada kelis kartus apsikeista karo belaisviais ir karių kūnais. Tačiau rezultatų dėl greitos taikos nepasiekta. Maskva laikosi maksimalių reikalavimų.
