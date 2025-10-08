Analitikai: Kremliaus grasinimai dėl „Tomahawk“ raketų – dalis didesnio plano

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas spalio 7 d. pareiškė, kad JAV siunčiant „Tomahawk“ raketas Ukrainai, tai būtų „rimtas eskalavimas“, kuris nekeistų padėties Ukrainos fronto linijoje, ir pažymėjo, kad „Tomahawk“ raketos gali nešti branduolinį sprogstamąjį užtaisą.
Putino grasinimai
D. Peskovas pareiškė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas „aiškiai“ išdėstė savo poziciją dėl to, kaip Rusija reaguotų į tokius veiksmus. Omenyje jis turėjo V. Putino spalio 2 ir 5 d. grasinimus dėl JAV tiekiamų „Tomahawk“ raketų.
Spalio 2 d. V. Putinas grėsmingai įspėjo Jungtines Valstijas dėl „Tomahawk“ raketų pardavimo Ukrainai, teigdamas, kad amerikiečių kariai turės tiesiogiai dalyvauti Ukrainos „Tomahawk“ raketų smūgiuose.
Vėliau, spalio 5 d., Kremliaus vadovas pagrasino, kad JAV tiekiamos „Tomahawk“ raketos „sunaikins“ „atsirandančią teigiamą tendenciją“ JAV ir Rusijos santykiuose.
ISW įspėja, kad Kremlius bando pavaizduoti galimą JAV „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai kaip pavojingą eskalavimą, siekdamas atgrasyti JAV nuo tokių ginklų siuntimo Ukrainai.
Kiti Rusijos pareigūnai it papūgos kartoja savo valdovo V. Putino grasinimus.
Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas spalio 7 d. absurdiškai pareiškė, kad Ukraina panaudotų JAV pagamintas „Tomahawk“ raketas smūgiams Paryžiui, Berlyne ir Varšuvoje ir kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas „turėtų tai suprasti“.
„Nukentės ne tik Ukraina“
Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) pirmininkas ir Dūmos deputatas Leonidas Slutskis teigė, kad D. Trumpas labai padidintų trečiojo pasaulinio karo riziką, jei JAV parduotų „Tomahawk“ raketas Ukrainai, ir kad Rusija atsakomybė už pasaulinį karą nekristų ant Rusijos pečių.
Rusijos Valstybės Dūmos deputatas Maksimas Ivanovas ir Rusijos senatorius Vladimiras Džabarovas taip pat teigė, kad Rusija bus priversta surengti „prevencinį“ smūgį Ukrainai ir kad „ne tik Ukraina nukentės“, jei JAV nusiųs „Tomahawk“ raketas Ukrainai.
Ne pirmas kartas
Kremlius ir anksčiau yra vykdęs panašias įtakos operacijas, kai JAV svarstė galimybę siųsti Ukrainai taktines raketų sistemas (ATACMS), didelio mobilumo artilerijos raketų sistemas (HIMARS), naikintuvus F-16 ir tankus „Abrams“, ir reguliariai sėkmingai atidėdavo Vakarų ginklų tiekimą Ukrainai.
Tačiau ankstesnis Vakarų ginklų tiekimas ir Ukrainos smūgiai, naudojant JAV tiekiamas tolimojo nuotolio ginklų sistemas, nesukėlė Rusijos reakcijos, o Vakarai ir Ukraina praeityje ne kartą pažeidė Rusijos tariamas „raudonas linijas“ ir tai nesukėlė eskalavimo.
Pastarieji Rusijos grasinimai dėl „Tomahawk“ raketų tiekimo yra dalis platesnės Rusijos refleksinės kontrolės kampanijos, kurios tikslas – priversti Rusijos priešininkus priimti politinius sprendimus, kurie iš tikrųjų naudingi Rusijai.
