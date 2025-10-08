Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Analitikai: Kremliaus grasinimai dėl „Tomahawk“ raketų – dalis didesnio plano

2025-10-08 09:19 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-08 09:19

Kremlius tęsia informacinę ir psichologinio spaudimo kampaniją, kuria siekia sutrukdyti JAV parduoti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai savo naujausioje ataskaitoje.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
18

Kremlius tęsia informacinę ir psichologinio spaudimo kampaniją, kuria siekia sutrukdyti JAV parduoti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai savo naujausioje ataskaitoje.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

REKLAMA

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas spalio 7 d. pareiškė, kad JAV siunčiant „Tomahawk“ raketas Ukrainai, tai būtų „rimtas eskalavimas“, kuris nekeistų padėties Ukrainos fronto linijoje, ir pažymėjo, kad „Tomahawk“ raketos gali nešti branduolinį sprogstamąjį užtaisą.

REKLAMA
REKLAMA

Putino grasinimai

D. Peskovas pareiškė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas „aiškiai“ išdėstė savo poziciją dėl to, kaip Rusija reaguotų į tokius veiksmus. Omenyje jis turėjo V. Putino spalio 2 ir 5 d. grasinimus dėl JAV tiekiamų „Tomahawk“ raketų.

Spalio 2 d. V. Putinas grėsmingai įspėjo Jungtines Valstijas dėl „Tomahawk“ raketų pardavimo Ukrainai, teigdamas, kad amerikiečių kariai turės tiesiogiai dalyvauti Ukrainos „Tomahawk“ raketų smūgiuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėliau, spalio 5 d., Kremliaus vadovas pagrasino, kad JAV tiekiamos „Tomahawk“ raketos „sunaikins“ „atsirandančią teigiamą tendenciją“ JAV ir Rusijos santykiuose.

ISW įspėja, kad Kremlius bando pavaizduoti galimą JAV „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai kaip pavojingą eskalavimą, siekdamas atgrasyti JAV nuo tokių ginklų siuntimo Ukrainai.

REKLAMA

Kiti Rusijos pareigūnai it papūgos kartoja savo valdovo V. Putino grasinimus.

Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas spalio 7 d. absurdiškai pareiškė, kad Ukraina panaudotų JAV pagamintas „Tomahawk“ raketas smūgiams Paryžiui, Berlyne ir Varšuvoje ir kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas „turėtų tai suprasti“.

REKLAMA

„Nukentės ne tik Ukraina“

Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) pirmininkas ir Dūmos deputatas Leonidas Slutskis teigė, kad D. Trumpas labai padidintų trečiojo pasaulinio karo riziką, jei JAV parduotų „Tomahawk“ raketas Ukrainai, ir kad Rusija atsakomybė už pasaulinį karą nekristų ant Rusijos pečių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rusijos Valstybės Dūmos deputatas Maksimas Ivanovas ir Rusijos senatorius Vladimiras Džabarovas taip pat teigė, kad Rusija bus priversta surengti „prevencinį“ smūgį Ukrainai ir kad „ne tik Ukraina nukentės“, jei JAV nusiųs „Tomahawk“ raketas Ukrainai.

Ne pirmas kartas

Kremlius ir anksčiau yra vykdęs panašias įtakos operacijas, kai JAV svarstė galimybę siųsti Ukrainai taktines raketų sistemas (ATACMS), didelio mobilumo artilerijos raketų sistemas (HIMARS), naikintuvus F-16 ir tankus „Abrams“, ir reguliariai sėkmingai atidėdavo Vakarų ginklų tiekimą Ukrainai.

REKLAMA

Tačiau ankstesnis Vakarų ginklų tiekimas ir Ukrainos smūgiai, naudojant JAV tiekiamas tolimojo nuotolio ginklų sistemas, nesukėlė Rusijos reakcijos, o Vakarai ir Ukraina praeityje ne kartą pažeidė Rusijos tariamas „raudonas linijas“ ir tai nesukėlė eskalavimo.

Pastarieji Rusijos grasinimai dėl „Tomahawk“ raketų tiekimo yra dalis platesnės Rusijos refleksinės kontrolės kampanijos, kurios tikslas – priversti Rusijos priešininkus priimti politinius sprendimus, kurie iš tikrųjų naudingi Rusijai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)
Kai ideologija nebeveikia: už tarnybą Rusijos kariuomenėje – rekordines premijos (18)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas vėl kirto Vladimirui Putinui: „Tai beprotybė“ (16)
Trumpo žingsnis dėl Ukrainos sulaukė reakcijos iš Kremliaus: „Tai mums gerai žinoma“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpo žingsnis dėl Ukrainos sulaukė reakcijos iš Kremliaus: „Tai mums gerai žinoma“ (8)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Rusijoje leidžiasi skaitmeninė „geležinė uždanga“ (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų