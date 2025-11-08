Rusai pasitelkė kūrybiškumą: fronte pasirodė neįprasti „plieniniai ežiai“

Sekmadienį „Telegram“ kanale „Vodohrai“ paskelbtose nuotraukose matyti modifikuoti T-80BVM ir T-72B3 tankai, aprūpinti minų plūgais ir padengti tankiais rėmais, primenančiais narvus ar groteles.
Plieniniai kabeliai driekiasi per viršutinę, galinę ir iš dalies priekinę tankų dalį. Spėjama, kad vienas užfiksuotas T-80BVM tankas turi elektroninę kovos sistemą, sumontuotą virš kabelinių šarvų. Tokios priemonės naudojamos siekiant apsisaugoti nuo Ukrainos pajėgų plačiai naudojamų FPV (angl. first-person view) dronų, kurie leidžia operatoriui realiu laiku ekrane matyti taikinį ir aplinką.
Skaičiuojama, kad Ukrainos dronai lemia iki 80 proc. Rusijos nuostolių fronto linijoje.
„Plieniniai ežiai“
Šie vadinamieji „plieniniai ežiai“ suprojektuoti taip, kad pažeistų dronų propelerius ir rėmus, sumažindami riziką, jog FPV drono sprogstamoji dalis detonuos susidūrimo metu.
Analitikai teigia, kad kabelinė apsauga yra ankstesnių „grotelių“ arba „angaro“ tipo konstrukcijų, kurios dažnai suteikdavo tik ribotą apsaugą nuo dronų smūgių iš viršaus, evoliucija.
Tačiau papildomas svoris ir konstrukcijos tūris gali neigiamai paveikti tankų mobilumą bei apsunkinti jų priežiūrą, ypač senesniuose modeliuose.
