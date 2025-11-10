 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pateikė atsakymą: ar reikia bijoti Trumpo?

2025-11-10 10:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 10:05

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis akcentuoja, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos, skirtingai nei imperialistinė ir revizionistinė Rusija, puoselėja bendras vertybes. Kaip praneša „Ukrinform“, jis tai pareiškė duodamas interviu „The Guardian“, kuris buvo paskelbtas sekmadienį.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis akcentuoja, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos, skirtingai nei imperialistinė ir revizionistinė Rusija, puoselėja bendras vertybes. Kaip praneša „Ukrinform“, jis tai pareiškė duodamas interviu „The Guardian“, kuris buvo paskelbtas sekmadienį.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis pažymėjo, kad Vašingtonas išlieka Ukrainos strateginiu partneriu.

„(JAV prezidentą Donaldą) Trumpą išrinko jo žmonės. Turime gerbti Amerikos žmonių pasirinkimą, lygiai taip pat, kaip ir mane renka mano žmonės. JAV daugelį metų, galbūt net dešimtmečius ir šimtmečius yra mūsų strateginės partnerės“, – sakė Ukrainos lyderis ir pridūrė, kad abi šalys, priešingai nei imperialistinė ir revizionistinė Rusija, puoselėja bendras vertybes.

REKLAMA

V. Zelenskis paneigė žiniasklaidoje pasirodžiusius teiginius, kad D. Trumpas spalio mėnesį per jųdviejų susitikimą Baltuosiuose rūmuose, į kuriuos Ukrainos delegacija atvyko tikėdamasi užsitikrinti kruizinių raketų „Tomahawk“ tiekimą, tariamai į šalį numetė mūšio lauko žemėlapius.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis nieko nemetė. Esu tikras“, – nurodė V. Zelenskis ir apibūdino jųdviejų santykius kaip „normalius“, „dalykiškus“ ir „kontrsuktyvius“.

„Mes esame draugai. Tad kodėl turėtume bijoti?“

Pasak jo, Ukrainos pusė pristatė D. Trumpui ir jo komandai tris stendus ir priemonių sąrašą, įskaitant ginklų tiekimą ir ekonomines sankcijas, kurios „susilpnintų“ Maskvą. Tikslas buvo apriboti Rusijos galimybes bombarduoti Ukrainą ir priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis pažymėjo, kad „visi pasaulyje“ bijo D. Trumpo, ir pridūrė, jog „tai yra tiesa“. Paklaustas, ar tai taikoma ir jam, jis atsakė neigiamai.

„Ne (…) mes nesame Amerikos priešai. Mes esame draugai. Tad kodėl turėtume bijoti?“ – nurodė jis.

Be to, prezidentas pakomentavo teiginius, kad baigėsi pasaulio tvarka, sukurta po 1945 m.

„Niekas neturėtų jums nieko primesti iš išorės. Noriu gyventi tokiame pasaulyje, kuriame mane tiesiog gerbtų. Nebaugintų, nežudytų. Noriu gyventi tokiame pasaulyje“, – pabrėžė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kyjive dingo elektra (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Tai politinis persekiojimas“: skandalas Ukrainoje įgauna pagreitį
Zelenskis padėkojo Estijai: „Stovite petys į petį su mumis nuo karo pradžios“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Ukraina užsisakys iš JAV 27 sistemas „Patriot“ (6)
Trumpas vieneriems metams atleido Orbaną nuo rusiškai naftai taikomų sankcijų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas vieneriems metams atleido Orbaną nuo rusiškai naftai taikomų sankcijų
Zelenskis kreipėsi į Orbaną: nustokite blokuoti Ukrainos kelią į ES (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Prieš Orbano ir Trumpo susitikimą – griežta Zelenskio žinutė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų