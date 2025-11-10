Netoli Dubajaus rastas žiauriai nužudytas rusų milijonierius su žmona

Jie spalio pradžioje dingo, buvo skelbiama, kad jie buvo pagrobti ir laikomi siekiant išpirkos.
Rusijos tyrėjai pradėjo baudžiamąją bylą.
Pora žiauriai nužudyta JAE
R. Novakas ir jo žmona gyveno Dubajuje. Keletą dienų su jais nepavyko susisiekti.
Poros vairuotojas juos paskutinį kartą matė spalio 2 d., kai išleido netoli ežero Hatta rajone. Skelbiama, kad ten turėjo vykti jų susitikimas su potencialiais investuotojais. Pora persėdo į kitą automobilį ir daugiau jų niekas nematė.
Sankt Peterburgo naujienų agentūra „Fontanka“ pranešė, kad įtariami aštuoni Rusijos piliečiai.
Septyni įtariamieji, kaip pranešama, buvo sulaikyti Rusijoje, o tyrėjai bendradarbiauja su JAE valdžios institucijomis, siekdami nustatyti visas nusikaltimo aplinkybes.
„Fontanka“ šaltiniai teigia, kad aukos buvo viliojamos į nuomojamą vilą, prisidengiant investicijų susitikimu, kur jie buvo užpulti ir nužudyti, nes nesuteikė prieigos prie kriptovaliutos lėšų.
Jų sukapoti palaikai, kaip pranešama, buvo rasti spalio 3 d. netoli Fudžeiros miesto.
R. Novakas buvo žinomas Rusijos kriptovaliutų scenoje, prisistatinėjo kaip sėkmingas verslininkas ir tviritno, kad turi ryšių su „Telegram“ įkūrėju Pavelu Durovu.
Jis įkūrė platformą „Fintopio“.
Pora turėjo du mažus vaikus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!