Rusija

Mergaitę ant bėgių nustūmusi moteris: ji garsiai juokėsi ir žiūrėjo į mane

Rusijos Maskvos Taganskaja metro stotyje moteris nuo bėgių nustūmė mergaitę, skelbia rusų žiniasklaida.

Rusijos Maskvos Taganskaja metro stotyje moteris nuo bėgių nustūmė mergaitę, skelbia rusų žiniasklaida.

Anot rusų agentūros TASS, 1961-aisiais gimusi moteris ant bėgių nustūmė 13-metę mergaitę.

Rusijoje moteris nustūmė mergaitę ant bėgių

Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad moteris mergaitę nustūmė prieš traukiniui atvažiuojant. Vaizdo įrašu pasidalijo Rusijos Vidaus reikalų ministerijos atstovė Irina Volk.

Mergaitė spėjo išlipti ir nenukentėjo.

Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad moteris teigia, jog mergaitė garsiai juokėsi. Moteris juoką suprato kaip įžeidimą ir norėjo jai atsilyginti.

Prieš moterį iškelta byla dėl pasikėsinimo nužudyti.

