Rutte griežtai perspėjo Putiną: branduolinio karo nelaimėsi

Jo nuomone, apie tai reikia daugiau kalbėti su visuomene, kad žmonės žinotų, kaip tai prisideda prie bendros saugumo.
Rutte perspėjo Putiną
M. Rutte taip pat perspėjo Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną, kad jis turėtų prisiminti, jog branduolinis karas neturi prasidėti, nes jo tiesiog neįmanoma laimėti.
„Putinas turi žinoti, kad branduolinis karas niekada negali būti laimėtas ir niekada neturi būti pradėtas“, – sako jis.
Komentuodamas tai M. Rutte pabrėžė NATO branduolinio potencialo svarbą.
„NATO branduolinis atgrasymas yra aukščiausia mūsų saugumo garantija. Svarbu, kad mūsų branduolinio atgrasymo pajėgos išliktų patikimos, saugios, apsaugotos ir veiksmingos“, – sako jis.
Pasak generalinio sekretoriaus, neseniai įvykusios NATO pratybos buvo sėkmingos, o tai suteikia „absoliutų pasitikėjimą NATO branduolinio atgrasymo patikimumu“.
„Tai aiškiai parodė bet kuriam priešui, kad NATO gali ir gins visus sąjungininkus nuo visų grėsmių“, – įspėjo jis.
M. Rutte taip pat pareiškė, kad NATO šalys turi daugiau kalbėti apie branduolinį atgrasymą su visuomene, kad žmonės žinotų, kaip jis prisideda prie bendro saugumo.
„Kai Rusija naudoja pavojingą ir neapgalvotą branduolinę retoriką, mūsų piliečiai turi žinoti, kad nėra priežasčių panikuoti, nes NATO turi galingas branduolinio atgrasymo pajėgas, skirtas taikai išsaugoti, prievartai užkirsti kelią ir agresijai atgrasyti“, – aiškina jis.
V. Putinas nuo 2022 m., kai Rusija Ukrainoje pradėjo plataus invaziją, ne kartą įspėjo Vakarus apie galimas branduolines pasekmes.
Praėjusį mėnesį jis pareiškė, kad Maskva galėtų panaudoti branduolinius ginklus, jei jos teritorijai būtų smogta įprastinėmis raketomis, ir kad bet koks branduolinės valstybės remiamas puolimas prieš Rusiją būtų laikomas bendru puolimu.
